Glencore a augmenté sa production de charbon au 1er trimestre

Zurich (awp) - Glencore a vu sa production de charbon augmenter en rythme annuel au cours des trois premiers mois de 2022, alors que la production de cuivre et de zinc a diminué. Au vu de la performance du premier trimestrem, les activités de négoce devraient quant à elles dépasser les objectifs stratégiques sur l'ensemble de l'année.

Entre janvier et mars, la production de charbon s'est montée à 28,5 millions de tonnes, contre 24,5 millions un an plus tôt, indique le géant des matières jeudi. La production de cuivre et de zinc s'est contractée d'environ 15% à respectivement 257,8 et 241,5 kilotonnes.

"Dans l'ensemble, la production trimestrielle du groupe a été conforme à nos attentes", a déclaré son directeur général (CEO) Gary Nagle, cité dans le communiqué, signalant l'impact sur les résultats des difficultés géotechniques sur le site du Katanga (cuivre) et l'absentéisme lié aux mesures sanitaires en Australie.

Le patron de Glencore insiste sur le fait que la production de charbon, à périmètre constant, est resté "globalement stable", reflétant la participation accrue dans la mine de Cerrejón, en Colombie, dont l'acquisition a été finalisée en janvier.

Au vu des performances du premier trimestre, les prévisions de production cuprifère pour l'ensemble de l'année ont été rabotées de près de 3,5% à 1,11 million de tonnes et celles pour le zinc de près de 10% à 1,01 million de tonnes. Pour ce qui est du charbon, les 121 millions de tonnes anticipés restent de mise.

L'activité de négoce a été soutenues par les tensions sur le marché et des périodes de volatilité extrême. En extrapolant la performance réalisée au premier partiel, la direction de Glencore s'attend à ce que ce segment dépasse "confortablement" sur l'ensemble de l'année, la fourchette stratégique de 2,2-2,3 milliards de dollars que l'entreprise s'est fixée en matière de résultat opérationnel (Ebit) ajusté.

