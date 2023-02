Glencore affiche un bénéfice record grâce à la robustesse des marchés mondiaux de l'énergie

(Alliance News) - Glencore PLC a annoncé mercredi un bénéfice record en 2022 et a augmenté son dividende suite à la solidité des activités de marketing et industrielles, qui ont bénéficié du dynamisme des marchés de l'énergie.

La société anglo-suisse de négoce de matières premières et d'exploitation minière a déclaré que le bénéfice avant impôts a bondi à 22,88 milliards USD en 2022, contre 7,38 milliards USD en 2021.

Sur cette période, le bénéfice net a grimpé en flèche, passant de 4,97 milliards USD à 17,32 milliards USD, grâce à des éléments significatifs reflétés par diverses dépréciations et un gain sur l'acquisition de la coentreprise de la mine de charbon Cerrejon en Colombie.

Les "développements sans précédent" sur les marchés mondiaux de l'énergie ont été des moteurs importants pour ses activités de commercialisation et industrielles, portant le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement à 34,10 milliards USD, soit une hausse de 60% par rapport à 21,32 milliards USD. En 2020, l'Ebitda était de 11,6 milliards USD.

"La pandémie mondiale, la reprise qui en a découlé et des années de sous-investissement, suivies d'un conflit en Europe, ont mis en évidence des vulnérabilités préexistantes en matière de sécurité énergétique et de chaînes d'approvisionnement, sous-tendant l'environnement de prix des matières premières généralement élevé et volatil en 2022, ce qui a permis au groupe de générer une rentabilité record pour l'année", a déclaré Gary Nagle, directeur général de Glencore.

Sur 12 mois, le chiffre d'affaires a augmenté de 26%, passant de 203,75 milliards de dollars à 255,98 milliards de dollars.

Glencore a déclaré un dividende de 0,40 USD, soit une augmentation de 54% par rapport à 0,26 USD, suite aux solides bénéfices.

Le bénéfice de base par action a été multiplié à 1,33 USD contre 0,38 USD.

Dans ses perspectives, Glencore a déclaré que la réouverture de la Chine et un accent mondial continu sur la sécurité énergétique, ainsi que la décarbonisation et l'électrification, signifiaient que la demande pour nombre de ses matières premières devrait rester saine, tandis que les contraintes d'approvisionnement persistaient et que les stocks restaient relativement bas.

Mais Nagle a prévenu que les taux d'inflation élevés et le resserrement des conditions monétaires qui y est associé présentaient un certain risque pour les perspectives économiques en 2023.

Les actions de Glencore étaient en baisse de 1,1 % à 110,98 ZAR mercredi matin à Johannesburg. À Londres, elles ont perdu 0,3 % à 514,41 pence.

Par Artwell Dlamini, journaliste d'Alliance News

