(Alliance News) - Glencore PLC a déclaré mardi que son bénéfice intérimaire avait chuté en raison de la sous-performance des activités marketing et industrielles, mais le mineur diversifié a déclaré un dividende spécial et annoncé un nouveau rachat d'actions.

En août 2022, le groupe a lancé un programme de rachat de 3,0 milliards de dollars.

Pour les six premiers mois de 2023, le mineur et négociant en matières premières basé à Barr, en Suisse, a vu son résultat net attribuable aux détenteurs d'actions plonger de 62% à 4,57 milliards USD, contre 12,09 milliards USD un an plus tôt.

Les recettes pour cette période ont chuté de 20 %, passant de 134,44 milliards USD à 107,42 milliards USD, ce qui a nui à la rentabilité. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a diminué de moitié, passant de 18,91 milliards USD à 9,39 milliards USD, reflétant la normalisation des déséquilibres et de la volatilité du marché de l'énergie par rapport aux niveaux extrêmes observés en 2022.

L'Ebitda ajusté des activités de marketing a presque été divisé par deux, à 1,98 milliard d'USD. Dans les activités industrielles, l'Ebitda ajusté a baissé de 51 % à 7,41 milliards d'USD, en raison d'une baisse de 4,4 milliards d'USD de la contribution de ses activités dans le secteur du charbon.

Le bénéfice par action a chuté de 61 %, passant de 0,92 USD à 0,36 USD.

Malgré des résultats en forte baisse, Glencore a déclaré un dividende spécial de 0,08 USD et a annoncé un nouveau programme de rachat de 1,2 milliard d'USD qui devrait se poursuivre jusqu'à la publication des résultats de l'exercice complet en février 2024.

La distribution spéciale "top-up" de 0,08 USD sera versée en même temps que la deuxième tranche de la distribution 2022, ce qui portera le paiement total à 0,30 USD le 22 septembre.

Au 30 juin, la dette nette est passée de 75 millions USD au 31 décembre à 1,54 milliard USD en raison des versements complémentaires des actionnaires.

Glencore s'attend à ce que la fusion de Bunge et de Viterra, qu'elle détient à 50 %, soit finalisée à la mi-2024.

En juin, Glencore a accepté de céder sa participation dans Viterra dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions avec Bunge. Pour sa participation de 50 %, Glencore recevra 1 milliard d'USD en espèces et 3,1 milliards d'USD en actions Bunge.

L'entreprise a déclaré que l'année 2022 avait été caractérisée par des turbulences géopolitiques et économiques mondiales extrêmes, générant des bouleversements extraordinaires sur les marchés de l'énergie, de la volatilité, des perturbations de l'approvisionnement et des prix records pour de nombreux indices de référence du charbon et du gaz. Mais 2023 a vu les flux commerciaux d'énergie se rééquilibrer et se normaliser, les prix du charbon, du pétrole et du gaz ayant sensiblement baissé au cours du premier semestre.

Outre l'affaiblissement significatif des marchés de l'énergie, le récent cycle global d'inflation, le resserrement des conditions monétaires et la croissance économique mondiale limitée ont contribué à la réduction moyenne des prix du cuivre, du cobalt, du nickel et du zinc d'une période à l'autre.

Gencore a déclaré que la modération de l'inflation et la politique gouvernementale de soutien en Chine dans les principaux secteurs d'utilisateurs finaux apportent une toile de fond macroéconomique plus positive dans la seconde moitié de 2023.

Les faibles stocks de métaux, les coûts de production plus élevés, l'incertitude géopolitique et la demande de transition énergétique soutiennent tous des prix réels supérieurs à la moyenne tout au long du cycle et à plus long terme, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, Glencore a maintenu inchangées ses prévisions de production annuelle.

La production de cuivre devrait chuter à 1,04 million de tonnes en 2023, contre 1,05 million de tonnes en 2022.

La production de charbon devrait rester stable à 110 millions de tonnes.

En ce qui concerne le cobalt, la production est estimée à 30 000 tonnes, contre 43 800 tonnes, et le zinc devrait atteindre 950 000 tonnes, contre 939 000 tonnes.

La production de nickel devrait passer de 108 000 tonnes à 112 000 tonnes, mais le ferrochrome devrait passer de 1,48 million de tonnes à 1,31 million de tonnes.

Dans son segment Marketing, Glencore continue de s'attendre à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts pour l'ensemble de l'année soit supérieur à la partie supérieure de sa fourchette de prévisions à long terme de 2,2 milliards USD et 3,2 milliards USD par an, probablement dans la fourchette de 3,5 milliards USD à 4,0 milliards ZAR.

Les actions de Glencore ont chuté de 2,6 % à 444,85 pence par action mardi matin à Londres.

