Glencore : bien orienté après ses résultats annuels

Glencore prend plus de 2% à Londres, suite à la présentation par le groupe de matières premières de ses résultats préliminaires au titre de 2020, marqués par un bénéfice net hors éléments exceptionnels stable à 2,5 milliards de dollars.



Son profit opérationnel ajusté s'est inscrit en hausse de 6% à 4,4 milliards de dollars et son EBITDA ajusté s'est maintenu à 11,6 milliards, malgré des revenus annuels en baisse d'un tiers (-34%) à 142,3 milliards.



Revendiquant une dette nette de 15,8 milliards de dollars, ramenée dans sa fourchette cible de 10-16 milliards, Glencore proposera de distribuer à ses actionnaires 12 cents par action (soit 16 milliards en tout) en 2021.



