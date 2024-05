L'État australien du Queensland décidera ce mois-ci s'il donne à Glencore l'autorisation d'enfouir du dioxyde de carbone liquéfié dans le plus grand aquifère du pays, un projet qui, selon les associations agricoles, doit être bloqué parce qu'il risque d'empoisonner les réserves d'eau.

Selon les gouvernements, le captage et le stockage du carbone (CSC) sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction nette à zéro et contenir le réchauffement de la planète. Son déploiement a été lent, mais il s'accélère.

Le géant suisse des matières premières Glencore prévoit un projet pilote de trois ans, d'un montant de 210 millions de dollars australiens (135 millions de dollars), qui consisterait à pomper 330 000 tonnes de CO2 provenant d'une centrale électrique au charbon située dans le nord-est de l'État et à les transférer dans un aquifère situé à 2,3 km sous terre.

"Il s'agit d'un test important pour le CSC à terre en Australie", a déclaré Francis De Rosa, porte-parole de Glencore.

Glencore affirme qu'il n'y a pas de demande pour l'eau de faible qualité et d'accès difficile dans son site de pompage et qu'il est très peu probable que le CO2 se propage de manière significative à partir de l'endroit où il a été placé.

"Notre projet repose sur des données, des travaux de terrain et des analyses très solides", a déclaré M. De Rosa, ajoutant que plusieurs agences gouvernementales avaient examiné le plan.

Mais les associations agricoles affirment que ce projet risque d'empoisonner une partie du Grand bassin artésien, un réseau de nappes phréatiques qui s'étend sur une grande partie de l'est de l'Australie et qui sert de support à l'agriculture et aux communautés. Ils affirment que le CO2 acide contenu dans la roche pourrait libérer et répandre des substances toxiques telles que le plomb et l'arsenic.

Le projet est "impensable", a déclaré Michael Guerin, dont l'association agricole AgForce a intenté une action en justice en mars pour obliger le gouvernement fédéral à revoir les plans de Glencore.

S'exprimant lors d'une conférence de l'industrie bovine ce mois-ci, le premier ministre du Queensland, Steven Miles, a déclaré que le projet "ne me semble pas être une bonne idée" et qu'il était peu probable qu'il satisfasse aux règles environnementales de l'État, ce qui a amené Glencore à se plaindre qu'il interférait dans le processus réglementaire.

"Notre projet doit être jugé sur la base de données scientifiques, et non sur la base d'informations erronées ou d'opportunisme politique", a déclaré la société.

Le bureau de Miles s'est refusé à tout autre commentaire. Le ministère fédéral de l'environnement s'est refusé à tout commentaire.

Le ministère de l'environnement du Queensland a déclaré que le régulateur environnemental indépendant de l'État avait examiné les impacts potentiels sur les eaux souterraines et le Grand bassin artésien et qu'il préparait son rapport d'évaluation final.

CONSEQUENCES

Le gouvernement du Queensland décidera d'ici la fin du mois de mai s'il approuve ou non l'étude d'impact environnemental de Glencore. En cas d'approbation, d'autres autorisations seront nécessaires, mais le principal obstacle aura été levé.

Le projet de Glencore permettrait de capter 2 % des émissions de la centrale électrique de Millmerran, mais pourrait à terme en stocker 90 %, selon la société.

Le site du projet a été identifié à l'origine comme convenant au stockage du carbone par un organisme gouvernemental.

L'Australie n'a qu'un seul projet de CSC en cours, le plus important au monde, dans le cadre du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Gorgon de Chevron, situé sur une île au large de la côte nord-ouest.

Deux autres sont en cours de construction, dont la première opération terrestre de Santos qui consiste à injecter du CO2 dans un champ de gaz épuisé dans l'État d'Australie-Méridionale, et 14 sont en cours de développement, d'après le Global CCS Institute (Institut mondial du CSC). La plupart visent le stockage en mer et près de la moitié prévoient de stocker dans des réservoirs de pétrole ou de gaz épuisés.

L'utilisation des aquifères pour stocker le carbone est de plus en plus courante, a déclaré Alex Zapantis, de l'Institut du CSC. La roche poreuse de nombreux aquifères peut contenir d'énormes quantités de CO2 liquéfié. Toutefois, seuls les aquifères dont l'eau est si profonde et de si mauvaise qualité qu'elle ne peut être utilisée à d'autres fins seraient choisis ou approuvés par les autorités de réglementation, a-t-il ajouté.

Le projet est géré par une filiale de Glencore, Carbon Transport and Storage Corporation (CTSCo). Les sociétés japonaises Marubeni Corp et J-POWER ont chacune engagé 10 millions de dollars australiens dans ce projet en 2022. (1 $ = 1,5404 dollar australien) (Reportage de Peter Hobson ; Reportage complémentaire de Melanie Burton à Melbourne ; Rédaction de Jamie Freed)