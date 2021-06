Glencore conclut un accord de livraison en gaz naturel liquéfié

Zurich (awp) - Le géant des matières premières Glencore a signé, via une de ses filiales, un accord avec le russe Novatek. Le contrat porte sur l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, a annoncé mercredi le géant zougois. Les détails financiers du contrat n'ont pas été divulgués.

Novatek, un producteur de gaz naturel, va fournir 0,5 million de tonnes de gaz naturel liquéfié par an dans le cadre d'un accord d'approvisionnement à long terme. La gaz doit provenir du site Artic LNG 2, situé dans la péninsule de Gydan sur les côtes de la Sibérie, et est destiné "à plusieurs sites en Asie de l'est", selon le communiqué.

al/vj