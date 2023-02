Glencore : des bénéfices en forte hausse en 2022

Glencore reste stable à Londres, alors que le géant des matières premières a présenté un BPA annuel multiplié par 3,5 à 1,33 dollar et un EBITDA ajusté en augmentation de 60% à près de 34,1 milliards de dollars, pour des revenus en hausse de 26% à 256 milliards.



'La pandémie mondiale, la reprise après celle-ci et des années de sous-investissement, suivies du conflit en Europe, ont soutenu l'environnement volatil et généralement élevé des prix des matières premières en 2022', explique son CEO Gary Nagle.



S'il reconnait 'un certain risque pour les perspectives économiques en 2023', il estime que 'la demande pour bon nombre des produits de base devrait rester saine, tandis que les contraintes d'approvisionnement persistent et que les stocks restent relativement faibles'.



