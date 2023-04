Glencore dit être en ligne avec les attentes pour 2023 malgré une baisse de la production

(Alliance News) - Glencore PLC a déclaré vendredi que la production était conforme aux attentes, malgré une baisse des chiffres du premier trimestre.

Le mineur anglo-suisse et négociant en matières premières a déclaré une production de cuivre de 244 100 tonnes, en baisse de 5,3 % par rapport aux 257 800 tonnes de l'année précédente, la réduction de la production de cuivre étant due à "des teneurs inférieures planifiées conformément au phasage de la fosse à Collahuasi et à des retards associés à des conditions météorologiques défavorables à Antamina".

La production d'argent a chuté de 31 % pour atteindre 4,5 millions d'onces, tandis que la production d'or est tombée à 187 000 onces, soit une baisse de 1,1 % par rapport à 189 000 onces.

La production de zinc a également chuté, passant de 241 500 tonnes à 205 300 tonnes, soit une baisse de 15 %, et celle de plomb de 46 800 tonnes à 39 300 tonnes, soit une baisse de 16 %, reflétant la cession par la société de ses activités en Amérique du Sud, la fermeture de la mine de Matagami, la suspension des activités en raison des conditions météorologiques et le traitement de minerais de moindre qualité à McArthur River.

La production de nickel et de charbon a chuté respectivement de 32 % et de 5,6 %. En revanche, la production de cobalt a augmenté de 8,2 % et celle de ferrochrome de 3,4 %.

Gary Nagle, directeur général, a déclaré : "La production du premier trimestre a été globalement conforme aux prévisions : "La production du premier trimestre a été globalement conforme à nos attentes, compte tenu des changements de portefeuille et des conditions opérationnelles, y compris les cessions/fermetures de certaines mines de zinc et de plomb dans les Amériques au cours de l'année 2022. Les prévisions de production pour l'ensemble de l'année sont inchangées par rapport à celles présentées lors de la conférence de presse de Glencore en décembre 2022."

L'entreprise a noté que son segment marketing a connu une forte performance au premier trimestre, son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts indiquant qu'il est en voie de "dépasser" la partie supérieure de son objectif à long terme de 2,2 à 3,2 milliards de dollars.

Les actions de Glencore ont chuté de 1,8 % à 492,80 pence chacune à Londres vendredi matin, et étaient en baisse de 1,5 % à 110,59 ZAR à Johannesburg.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.