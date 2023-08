(Alliance News) - Glencore PLC a un nouveau rival dans sa tentative d'acquisition de la division charbon de Teck Resources Ltd, avec JSW Steel Ltd, basé à Mumbai, qui recherche des parties pour former un consortium, a rapporté Bloomberg jeudi.

Citant des personnes ayant connaissance du dossier, Bloomberg a rapporté que JSW est à la recherche de partenaires pour une offre d'acquisition de 75 % de la branche charbon de Teck.

Une telle opération valoriserait l'unité à plus de 8 milliards USD, selon Bloomberg.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-17/india-s-jsw-weighs-majority-stake-in-teck-coal-unit?cmpid=BBBXT081723_DEALS&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=230817&utm_campaign=deals

En juin, Glencore a donné du grain à moudre au conseil d'administration de Teck en proposant un accord visant à lui retirer les actifs de charbon sidérurgique du mineur canadien.

Les tentatives de Glencore d'acquérir la totalité de Teck étaient restées lettre morte. En avril, Glencore a révisé son offre pour Teck, en ajoutant un élément en espèces de 8,2 milliards de dollars et une participation de 24 % dans MetalsCo pour les actionnaires de la société minière basée à Vancouver. MetalsCo serait une entreprise axée sur les métaux de transition. Elle se distinguerait de CoalCo, qui serait une unité autonome de production de charbon.

Glencore avait initialement proposé 7,78 de ses propres actions pour chaque action à droit de vote subalterne de classe B de Teck, et 12,73 actions pour chaque action ordinaire de classe A de Teck. Cela représentait une prime de 20 % pour les deux à la date de l'offre. Si l'opération aboutissait, les actionnaires de Glencore détiendraient 76 % de l'entité fusionnée, les actionnaires de Teck détenant les 24 % restants.

Le conseil d'administration de Teck a clairement indiqué qu'il préférait poursuivre l'opération sans la participation de Glencore. En avril, cependant, Teck a annulé son propre vote sur les plans de séparation après avoir reçu les commentaires des investisseurs.

"Nous avons reçu un soutien très fort de la part des actionnaires pour l'objectif de la séparation, qui est de libérer de la valeur en créant une société de métaux de base de premier plan et une société de charbon sidérurgique de classe mondiale. Nous avons également écouté et entendu les commentaires selon lesquels certains actionnaires préféreraient une approche plus directe de la séparation", a déclaré Jonathan Price, directeur général de Teck, à l'époque.

"Notre plan pour l'avenir est de poursuivre une séparation plus simple et plus directe, ce qui est la meilleure façon de libérer la pleine valeur de Teck pour nos actionnaires".

