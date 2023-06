Glencore et les constructeurs automobiles soutiennent un accord SPAC d'un milliard de dollars sur le nickel et le cuivre au Brésil, selon des sources

L'opération, qui devrait être annoncée lundi, intervient alors que les fusions-acquisitions dans le secteur minier se multiplient, encouragées en partie par les investisseurs qui parient sur la hausse de la demande de métaux nécessaires à la transition vers l'énergie verte dans les années à venir.

ACG, une société d'acquisition à but spécial (SPAC) cotée à Londres, achètera les mines de sulfure de nickel Santa Rita et de cuivre Serrote à des fonds d'investissement privés conseillés par Appian Capital, ont indiqué les sources.

Les SPAC sont des sociétés fictives qui lèvent des fonds par le biais d'une introduction en bourse et fusionnent ensuite avec une société privée pour la rendre publique.

Seules quelques transactions de ce type ont eu lieu dans le secteur minier, notamment Vision Blue Resources, un fonds fondé par l'ancien patron de Xstrata, Mick Davis, qui soutient une SPAC de 300 millions de dollars, et Metals Acquisition Corp, qui s'est introduite en bourse à New York et a acheté une mine de cuivre appartenant à Glencore.