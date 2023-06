Glencore et les constructeurs automobiles soutiennent une opération SPAC de nickel et de cuivre d'un milliard de dollars au Brésil

Le minier mondial Glencore, la société mère de Chrysler, Stellantis, et l'unité de batteries de Volkswagen, PowerCo, ont accepté de soutenir une opération d'un milliard de dollars réalisée par le fonds de chèques en blanc ACG Acquisition Company pour acheter deux mines au Brésil, a déclaré ACG lundi.

Cette opération intervient alors que les fusions et acquisitions dans le secteur minier se multiplient, encouragées en partie par les investisseurs qui parient sur la hausse de la demande de métaux nécessaires à la transition vers l'énergie verte dans les années à venir.

ACG, une société d'acquisition à but spécial (SPAC) cotée à Londres, achètera les mines de sulfure de nickel Santa Rita et de cuivre Serrote à des fonds d'investissement privés conseillés par Appian Capital, qui a engagé Standard Chartered et Citigroup pour la vente, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les SPAC sont des sociétés écrans qui lèvent des fonds par le biais d'une première offre publique de vente (IPO) et qui fusionnent ensuite avec une société privée pour l'introduire en bourse.

Seules quelques transactions de ce type ont eu lieu dans le secteur minier, notamment Vision Blue Resources, un fonds fondé par Mick Davis, ancien patron de Xstrata, qui soutient une SPAC de 300 millions de dollars, et Metals Acquisition Corp, qui a été cotée à New York et a acheté une mine de cuivre appartenant à Glencore.

Après l'achat, le concentré de nickel sera raffiné dans les installations de Glencore en Europe occidentale et en Amérique du Nord, selon le communiqué, et le produit final sera incorporé dans les batteries de véhicules électriques de Stellantis, PowerCo et d'autres fabricants.

Glencore investira 100 millions de dollars dans le capital d'ACG. Stellantis et le fonds d'investissement minier La Mancha Resource Capital fourniront chacun une participation du même montant, tandis que PowerCo effectuera un prépaiement de 100 millions de dollars en nickel.

Au cours du processus, ACG deviendra ACG Electric Metals et émettra de nouvelles actions, Glencore, Stellantis et La Mancha devenant propriétaires de 51 % et laissant 49 % de flottant, a déclaré Artem Volynets, directeur général d'ACG, à Reuters.

Les deux mines utilisent l'énergie hydraulique pour leur production et envisagent des expansions.

Il y a un an, Appian a entamé une procédure judiciaire dans le cadre d'une plainte de 1,2 milliard de dollars contre la société sud-africaine Sibanye-Stillwater après que Sibanye se soit retirée d'un accord d'acquisition des deux mêmes mines, citant un "événement géotechnique" à Santa Rita.

Appian a déclaré que la décision de Sibanye de se retirer de l'accord était fondée sur une "affirmation incorrecte". Sibanye a déposé sa défense et, selon son rapport financier, s'attend à ce qu'un procès commence en juin 2024.

ACG a toute confiance dans les mines.

L'accord "fera d'ACG Electric Metals un fournisseur de premier plan de métaux critiques dans la chaîne de valeur des véhicules électriques de l'Ouest", a déclaré M. Volynets.

M. Volynets est l'ancien patron du groupe En+ et a dirigé l'introduction en bourse à Hong Kong de la filiale du producteur d'aluminium Rusal en 2010. Il a également dirigé la fusion de deux producteurs d'aluminium russes avec les actifs d'alumine de Glencore dans les années 2000. (Reportage de Polina Devitt ; reportage complémentaire de Clara Denina à Londres ; rédaction de Kirsten Donovan et Jason Neely)