Glencore évalue les actifs de charbon de Teck et soutient l'accord SPAC

(Alliance News) - Glencore PLC a déclaré lundi qu'elle avait fait une offre pour acquérir les activités de charbon sidérurgique de Teck Resources Ltd, après que des efforts antérieurs pour s'emparer de l'ensemble de la société minière cotée à New York aient été repoussés.

Glencore est une société minière et de négoce de matières premières basée à Barr, en Suisse.

Si l'accord est scellé, Glencore a déclaré qu'elle procéderait à la scission de l'entreprise combinée. Cela se produirait une fois qu'elle serait "suffisamment" désendettée. Selon Glencore, cela prendrait entre 12 et 24 mois à partir de la clôture de l'opération.

Les tentatives de Glencore pour acquérir Teck sont restées lettre morte. En avril, Glencore a révisé sa proposition pour Teck, ajoutant un élément en espèces de 8,2 milliards de dollars et une participation de 24 % dans MetalsCo aux actionnaires de la société minière basée à Vancouver. MetalsCo serait une entreprise axée sur les métaux de transition. Elle se distinguerait de CoalCo, qui serait une unité autonome de production de charbon.

Glencore avait initialement proposé 7,78 de ses propres actions pour chaque action à droit de vote subalterne de classe B de Teck, et 12,73 actions pour chaque action ordinaire de classe A de Teck. Cela représentait une prime de 20 % pour les deux à la date de l'offre. Si l'opération aboutissait, les actionnaires de Glencore détiendraient 76 % de l'entité fusionnée, les actionnaires de Teck détenant les 24 % restants.

L'offre révisée, qui comprenait une partie en numéraire, visait à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant l'exposition au charbon.

Le charbon n'a plus la cote dans certains milieux d'investisseurs et Glencore elle-même a dû faire face à la pression de Bluebell Capital Partners Ltd, qui s'est opposée à la possibilité d'acquérir la totalité de Teck.

Bluebell souhaite que Glencore sépare ses mines de charbon.

"Nous avons déjà fermé trois mines de charbon depuis 2019 et prévoyons de fermer trois mines de charbon à court terme et au moins six mines supplémentaires d'ici la fin de 2035, car elles arrivent à la fin de leur vie économique ou des dates d'expiration des baux, réduisant ainsi la production globale de charbon et les émissions associées dans l'ensemble de notre portefeuille. En outre, nous pourrions nous retirer d'autres actifs industriels s'ils devenaient non rentables en raison des coûts élevés du carbone et de l'énergie", a déclaré Glencore dans son rapport annuel sur le climat publié en mars.

"Nous prévoyons de continuer à gérer notre portefeuille et son empreinte d'émissions d'une manière cohérente avec notre stratégie de lutte contre le changement climatique et conformément à notre ambition de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050. Nous ne procédons pas à de nouveaux investissements dans le charbon thermique. Cependant, nous prévoyons de continuer à faire progresser diverses extensions ou expansions de mines existantes, tout en continuant à être un gestionnaire responsable de ces actifs alors que nous progressons dans la réduction progressive de notre portefeuille mondial de charbon".

Rio Tinto PLC a donné le ton en 2018 en devenant le premier grand exploitant minier à cesser de produire du charbon. En juin 2021, Anglo American PLC a achevé la scission de Thungela Resources PLC.

BHP Group Ltd prévoit également de se retirer du charbon, bien qu'il ait déclaré en temps utile l'année dernière qu'il conserverait New South Wales Energy Coal et chercherait à cesser l'exploitation minière du projet d'ici la fin de 2030.

En mai, les analystes d'UBS ont déclaré qu'une fusion et une cotation ultérieure des activités d'extraction de charbon de Glencore et de Teck constitueraient une issue "attrayante" pour les deux entreprises.

"Nous voyons toujours un potentiel pour Teck et Glencore de se mettre d'accord pour combiner leurs actifs dans le secteur du charbon et de coter la CoalCo combinée à la Bourse de New York", avaient commenté les analystes d'UBS, ajoutant que ce qui reste de Glencore et de Teck fonctionnerait de manière indépendante.

UBS estime que Glencore et Teck pourraient réaliser des économies si elles combinaient leurs activités dans le secteur du charbon. La banque suisse voit "des synergies marketing significatives dans l'intégration des mines de charbon métallurgique de Teck avec la plateforme de négoce de charbon de Glencore".

Les actions de Glencore ont augmenté de 0,5 % à 437,05 pence chacune à Londres lundi matin. À Johannesburg, elles ont baissé de 0,3 % à 102,17 ZAR.

Les actions de Teck ont clôturé en baisse de 0,6 % à 42,51 USD à New York vendredi. Sa capitalisation boursière est de 22,08 milliards de dollars.

Ailleurs lundi, Glencore a soutenu un accord de 1,0 milliard USD par la société ACG Acquisition Co Ltd, cotée à Londres, pour acquérir deux mines au Brésil auprès de fonds conseillés par Appian Capital Advisory LLP.

Les constructeurs automobiles Stellantis NV et Volkswagen AG ont également soutenu l'opération, et comme Glencore, à hauteur de 100 millions d'USD.

Dans le cadre de cette opération, ACG sera rebaptisée ACG Electric Metals Ltd. Elle sera "idéalement positionnée pour bénéficier de la révolution des véhicules électriques en tant que fournisseur de choix" de l'industrie automobile occidentale.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.