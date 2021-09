Glencore: la filiale Prodeco cède des droits miniers en Colombie

Baar (awp) - Prodeco, filiale de Glencore, a débuté la cession de ses contrats miniers à l'Etat colombien. Le géant zougois de matières premières et d'exploitation minière a annoncé lundi avoir reçu le feu vert des autorités locales. Les mines ne feront désormais plus l'objet que de mesures d'entretien et de maintenance jusqu'à ce que la clôture de la procédure officielle.

Après avoir effectué une analyse de ses deux mines colombiennes - Calenturitas et La Jagua - Prodeco avait conclu en février dernier qu'il n'était pas rentable de les rouvrir. Les mines avaient dû fermer en raison des mesures imposées pour endiguer la pandémie de coronavirus, et la quarantaine avait été prolongée jusqu'au 27 avril.

