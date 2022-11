Glencore: pénalité de 280 millions de livres au Royaume-Uni

Zurich (awp) - La filiale Glencore Energy UK du géant zougois de matières premières éponyme s'est vu infliger au Royaume-Uni une pénalité financière de 280 millions de livres sterling (près de 320 millions de francs suisses), à l'issue d'une enquête menée par le Serious Fraud Office, agence du gouvernement britannique en charge des cas graves ou complexes de fraude et de corruption.

L'amende britannique, déterminée par la Cour de la couronne de Southwark, comprend une amende de 182,9 millions, assortie d'une injonction de confiscation portant sur 93,5 millions. Le volet britannique de ce dossier est désormais clos, assure un communiqué de l'entreprise jeudi.

L'entreprise avait en juin admis avoir payé des dessous de table pour s'assurer l'accès à des champs pétroliers et réaliser des bénéfices illégaux. L'enquête du SFO a notamment révélé que Glencore avait payé plus de 28 millions de dollars pour s'assurer un accès privilégié aux champs pétroliers, des cargaisons plus importantes, des types de pétrole plus recherchés et des dates de livraison préférentielles.

Le montant de la pénalité outre-Manche ne diffère guère de ce que Glencore avait prévu de payer pour ces affaires de corruptions ouvertes au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Brésil, pour lesquelles 1,5 milliard de dollars ont été provisionné dans les comptes 2021.

Glencore souligne dans sa prise de position continuer à coopérer avec le Ministère public de la Confédération (MPC) dans le cadre de l'enquête pour lacunes organisationnelles liées à ces affaires, ainsi qu'avec le pendant néerlandais du MPC, sans pouvoir à ce stade s'avancer sur un calendrier de résolution de ces affaires.

jh/rq