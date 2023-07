Glencore a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à ce que les bénéfices de sa division commerciale atteignent cette année jusqu'à 4 milliards de dollars, dépassant ainsi ses prévisions annuelles à long terme.

La division commerciale du mineur et négociant comprend le charbon, le pétrole, le GNL et les produits connexes, ainsi que les métaux, dont le bénéfice a atteint un record de 6,4 milliards de dollars en 2022, en hausse de 73 % par rapport à l'année précédente.

Elle s'attend à ce que le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) pour l'ensemble de l'année se situe entre 3,5 et 4 milliards de dollars. Ses prévisions annuelles à long terme se situent entre 2,2 et 3,2 milliards de dollars.

Glencore, qui a proposé en juin d'acheter l'activité charbon sidérurgique de Teck en tant qu'unité autonome, après avoir essuyé deux refus dans son offre de 22,5 milliards de dollars visant à combiner les deux entreprises, a signalé une baisse de la production de cuivre, de zinc et de nickel au premier semestre, mais prévoit des volumes plus élevés dans certaines de ses mines au second semestre.

Le groupe a laissé inchangées ses prévisions globales pour 2023 concernant le cuivre, à savoir 1,04 million de tonnes métriques, même si la production a chuté de 10 % à 488 000 tonnes au cours du premier semestre.

La production de cobalt pour les batteries a augmenté de 5 % pour atteindre 21 700 tonnes au premier semestre, grâce à l'amélioration de la production de sa mine de Katanga en République démocratique du Congo (RDC).

L'utilisation du cuivre et du cobalt pour les applications dans les voitures électriques devrait augmenter fortement dans les années à venir, à mesure que le monde s'oriente vers l'énergie verte et l'électrification.

"Nos prévisions de production pour l'ensemble de l'année restent inchangées par rapport aux prévisions précédentes", a déclaré le patron Gary Nagle dans un communiqué.

"La pondération des volumes de cuivre, de zinc et de nickel au second semestre reflète l'augmentation des volumes de production prévus pour Collahuasi, Kazzinc, Mount Isa et INO.