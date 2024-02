SINGAPOUR, 28 février - Le mineur suisse et négociant en matières premières Glencore envisage d'acheter la raffinerie de pétrole et les unités pétrochimiques de Shell à Singapour, alors que la major pétrolière cherche un acquéreur pour les sites après l'abandon des précédents prétendants, ont déclaré plusieurs sources industrielles et commerciales.

Glencore travaille conjointement avec la société indonésienne PT Chandra Asri Petrochemical pour évaluer les actifs, ont déclaré deux des sources.

Ces actifs comprennent une raffinerie capable de traiter 237 000 barils par jour (bpj) de pétrole et une usine d'éthylène d'une capacité d'un million de tonnes métriques par an située sur l'île de Bukom, juste au sud de Singapour, ainsi qu'une usine produisant du mono-éthylène glycol sur l'île de Jurong, dans l'ouest de la ville-État d'Asie du Sud-Est.

L'acquisition des actifs de Bukom et de Jurong permettrait à Glencore de disposer d'un point d'ancrage physique pour ses activités de négoce dans le principal centre pétrolier d'Asie. Cependant, le site vieillissant a eu du mal à rentabiliser ses produits, notamment pétrochimiques, et doit faire face à la concurrence de raffineries plus récentes en Chine et ailleurs.

Shell, qui a annoncé une révision stratégique de ses actifs en juin dernier, s'est refusé à tout commentaire.

Glencore a déclaré ne pas commenter "les rumeurs ou les spéculations du marché", tandis que Chandra Asri n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La banque d'investissement Morgan Stanley travaille avec Glencore sur une transaction potentielle, selon deux sources familières de l'affaire. La banque s'est refusée à tout commentaire.

Reuters a rapporté en décembre que Shell avait présélectionné au moins quatre entreprises, dont la société publique China National Offshore Oil Corp (CNOOC), le principal négociant mondial en énergie Vitol et les entreprises chimiques privées chinoises Eversun Holdings et Befar Group, pour qu'elles soumettent des offres formelles avant la fin du mois de février.

Toutefois, CNOOC et Befar ont choisi de ne pas participer, ont indiqué plusieurs sources au fait de la situation.

CNOOC, Befar et Eversun n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Vitol s'est refusé à tout commentaire.

Glencore a manifesté son intérêt pour les actifs depuis le début du processus, selon six sources, y compris des cadres commerciaux proches de la société. Le seul actif de raffinage de Glencore est une installation de 100 000 bpj au Cap, la troisième plus grande raffinerie d'Afrique du Sud. Glencore possède également une usine de lubrifiants à Durban.

DES ACTIFS VIEILLISSANTS

Les coûts d'exploitation élevés de l'usine Shell ainsi que le spectre d'une taxe carbone que la ville-État s'apprête à mettre en œuvre ont dissuadé les acheteurs potentiels, selon certaines sources.

L'usine Shell de Bukom a été la première raffinerie de Singapour lorsqu'elle a ouvert ses portes en 1961 et elle était autrefois le plus grand complexe de raffinage et de pétrochimie de l'entreprise au niveau mondial.

CNOOC, qui a un partenariat de longue date avec Shell en Chine, a interrompu son offre potentielle pour les actifs vers la fin du mois de décembre, s'arrêtant avant d'engager des conseillers financiers après des discussions avec plusieurs banques d'investissement mondiales, selon deux personnes ayant connaissance de l'affaire.

CNOOC, qui possède le plus petit portefeuille de raffinage parmi les trois majors pétrolières chinoises, n'a aucune expérience en matière d'acquisition d'actifs en aval en dehors de la Chine.

Goldman Sachs, qui gère le processus de vente pour Shell, s'est refusé à tout commentaire.

Le montant des offres potentielles n'a pas pu être déterminé.