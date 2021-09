Glencore: séparation du charbon est une option, si les actionnaires le veulent

Zurich (awp) - Le géant minier et des matières premières Glencore pourrait envisager une séparation des affaires avec le charbon, contestées. Mais une telle action ne serait entreprise que si les actionnaires le réclamaient, a déclaré le directeur général Gary Nagle dans une interview à la presse de CH-Media samedi.

Si un nombre significatif d'investisseurs veulent suivre l'exemple de la Norvège, cette option sera certainement examinée, selon le CEO qui a pris début juillet le poste des mains d'Ivan Glasenberg, patron du groupe durant de longues années. Il espère que le fonds d'état norvégien, qui a vendu ses actions Glencore, reviendra sur sa décision au vu des "ambitions climatiques" affichées par le zougois. Cela dépendra de la réalisation de certains critères.

Il est clair que la pression à décarboniser augmente sur les entreprises, a admis le nouveau CEO. Mais cela ne se fait pas d'un jour à l'autre, a-t-il souligné. Il y a encore de nombreux exploitants qui investissement dans le charbon, ouvrent de nouvelles mines ou veulent augmenter la production,

dans le monde entier, y compris en Chine, en Inde ou en Russie. En conséquence, les émissions vont encore augmenter.

Selon M. Nagle, la meilleure stratégie est de se désengager lentement du charbon. Mais on reste .naturellement à l'écoute des actionnaires. Si ces derniers exigent une sortie plus rapide, on en tiendra certainement compte, a-t-il assuré.

"Nous avons dit que nous voulions réduire les affaires avec le charbon de manière raisonnable. Nous ne nous y accrocherons pas sur le long terme. Nous avons déjà dit que nous voulions être climatiquement neutre d'ici 2050", a-t-il rappelé.

Pour cela, des objectifs intermédiaires ont été fixée. Les émissions de CO2 seront réduites de 315% d'ici 2026 et de 50% d'ici 2035. Cela inclut une sortie du charbon, mais de manière raisonnable, a-t-il répété.

Même si M. Glasenberg reste un des plus gros actionnaires de Glencore, M. Nagel a souligné qu'il était très indépendant de son prédécesseur, mais qu'il est dans la situation avantageuse de pouvoir l'appeler pour lui demander conseil.

jb/rp