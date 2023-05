Glencore sous pression croissante avant son assemblée générale

Zurich (awp) - La pression augmente sur Glencore à environ une semaine de son assemblée générale (le 26 mai). Le gestionnaire de fortune Allianz Global Investors et le conseiller en droits de vote ISS soutiennent une proposition d'actionnaires qui exige plus de transparence de la part du géant zougois à propos des investissements dans le charbon.

Comme la contribution du portefeuille charbon est essentielle pour les affaires dans leur ensemble, il est indispensable de comprendre à quel point Glencore est exposé aux risques de transformation, a estimé Allianz Global Investors dans un communiqué diffusé lundi. Le plan climat proposé par Glencore souffre de "manque de transparence" et ne peut donc être soutenu.

ISS de son côté estime que les actionnaires doivent être mieux informés des mesures de protection du climat prises par le groupe et il recommande à ses propriétaires de rejeter le plan climat 2022. La proposition d'actionnaires demande que le géant zourgois des matières premières présente les détails de sa stratégie dans le domaine du charbon thermique et une explication sur la façon dont la production du groupe va être mise en conformité avec les objectifs de l'accord parisien sur le climat.

La résolution est coordonnée par l'Australian Centre for Social Responsibility et l'ONG Shareaction. Elle est déjà soutenue par le conseiller en droits de vote Glass Lewis et par le gestionnaire de fortune britannique Legal & General Investment Management.

Le conseil d'administration de Glencore s'oppose à la résolution.

