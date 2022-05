Glencore va payer 2,4 milliards pour des affaires de corruption

Zurich (awp) - Glencore fait face, en plus de la procédure en Grande-Bretagne pour corruption, à des enquêtes des autorités aux Etats-Unis et au Brésil pour corruption et manipulation de marché. Au total, le géant minier zougois va devoir payer 2,4 milliards de dollars pour régler ces affaires. Le montant effectif à payer sera de 1,06 milliard.

Le plus gros de cette somme sera payée aux Etats-Unis: 700,7 millions de dollars à verser au Département de Justice pour régler des affaires de corruption et 485,6 millions à payer à l'autorité de surveillance du marché des matières premières Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en raison de manipulation des prix du pétrole de chauffage aux Etats-Unis, a précisé Glencore mardi soir.

Par ailleurs, Glencore et le ministère public fédéral du Brésil se sont mis d'accord sur un paiement de 39,6 millions de dollars, là aussi pour corruption liée à Petrobras et à l'affaires "Lavage express" (Lava jato).

Plusieurs centaines de millions de dollars concernent des enquêtes parallèles, notamment en Grande-Bretagne, si bien que le montant final à verser par Glencore se monte à 1,06 milliard de dollars.

Glencore a reconnu sa culpabilité

Ce mardi, Glencore avait annoncé plaider coupable dans le cadre de l'enquête britannique de l'autorité Serious Fraud Office (SFO). L'entreprise devait répondre, au Royaume-Uni, de sept chefs d'accusation de corruption liés à ses activités de pétrole dans différents pays africains.

Le SFO avait ouvert une enquête à l'encontre de Glencore en juin 2019. Le bureau a démontré que des employés du géant des matières premières ont payé des pots de vin de plus de 25 millions de dollars pour accéder au pétrole au Cameroun, en Guinée Equatoriale, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Soudan, a indiqué le SFO mardi.

Le SFO a travaillé en collaboration avec les autorités judiciaires suisse, des Etats-Unis et des Pays-Bas.

Lors d'une audience tenue ce mardi à Westminster Magistrates'Court, Glencore a déclaré que la société plaidera coupable. La prochaine audience et la plaidoirie du SFO se tiendront le 21 juin au Southwark Crown Court.

Dans l'ensemble, Glencore ne prévoit pas que tous les paiements acceptés divergeront sensiblement de la provision de 1,5 milliard de dollars qu'il avait réalisée fin 2021.

Risque d'amende3 en Suisse également

Glencore a aussi collaboré avec le Ministère public fédéral qui a lui aussi ouvert des enquêtes pour omission d'avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher des cas de corruption.

Une enquête pour corruption est aussi en cours aux Pays-Bas, mais on ignore quelle en sera l'issue, a précisé Glencore mardi soir.

Le géant zougois a affirmé avoir pris toutes les mesures nécessaires et les collaborateurs impliqués dans ces affaires ont été soit renvoyés, soit on fait l'objet de mesures disciplinaires. "Glencore n'est plus aujourd'hui l'entreprise qu'il a été, avec des pratiques inacceptables", a notamment souligné le président du conseil d'administration Kalidas Madhavpeddi.

Un programme d'éthique et de compliance "de classe mondiale" a été élaboré afin de garantir que les contrôles centraux sont désormais ancrés au sein du groupe et sont efficace, a relevé le patron du groupe Gary Nagle.

jb/tv/rp