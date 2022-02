Glencore : vers une redistribution de quatre milliards

Glencore annonce son intention de redistribuer quatre milliards de dollars à ses actionnaires, dont 3,4 milliards sous forme d'un dividende de 0,26 dollar par action, et 550 millions sous forme d'un nouveau programme de rachat d'actions.



A titre préliminaire, le géant suisse des matières premières publie pour l'année 2021 un bénéfice net attribuable aux actionnaires de cinq milliards de dollars et un profit opérationnel ajusté en hausse de 11% à 3,7 milliards de dollars.



'Dans le contexte solide pour les produits de base, et en tirant parti de la combinaison unique de ses produits, ainsi que de la portée mondiale de ses activités de marketing', Glencore a enregistré une augmentation de 84% de son EBITDA ajusté à 21,3 milliards.



