L'accord de Glencore

de Glencore pour acheter l'unité de charbon sidérurgique de Teck Resources

montre que les combustibles fossiles bon marché peuvent constituer une option lucrative pour les entreprises - pendant une ou deux décennies au moins - même s'ils sont progressivement abandonnés au profit des énergies renouvelables.

Les entreprises occidentales peuvent être réticentes à rechercher de nouvelles sources de charbon ou à construire de nouvelles mines, mais les investisseurs estiment que le charbon a encore un rôle important à jouer dans les années à venir, car il peut être utilisé pour répondre aux besoins de la transition mondiale vers des énergies plus propres. La demande de charbon, tirée par l'Asie, reste forte, ce qui fait monter les prix.

Le charbon à coke apparaît comme une option de choix pour les entreprises, car il est utilisé pour fabriquer de l'acier, un composant important dans les grands projets d'infrastructure et d'énergie renouvelable.

Le plus grand mineur du monde, BHP, par exemple, a également décidé cette année de conserver ses actifs de charbon à coke de meilleure qualité, après qu'une révision en 2020 de son portefeuille de charbon plus large a entraîné la vente de certaines mines.

En achetant les activités de charbon à coke de Teck, Glencore créera une centrale houillère qui, selon les analystes, devrait générer entre 5 et 6 milliards de dollars par an de flux de trésorerie disponible. L'entreprise est déjà l'un des plus grands producteurs de charbon thermique cotés en bourse, avec une production d'environ 110 millions de tonnes par an, et possède également ses propres actifs dans le domaine du charbon à coke.

Parmi les combustibles fossiles les plus polluants, le charbon thermique est utilisé pour produire de l'électricité et est progressivement abandonné dans le cadre d'une transition mondiale vers des sources d'énergie propres.

Gary Nagle, PDG de Glencore, a réitéré l'engagement de l'entreprise à éliminer progressivement ses actifs de charbon thermique, mais il a déclaré qu'il pensait que la demande de charbon thermique et de charbon à coke resterait forte dans les années à venir.

Les investisseurs miniers sont d'accord.

"L'économie mondiale bénéficie d'une énergie bon marché. Quelle que soit la manière dont vous obtenez cette énergie : charbon, gaz naturel... cette énergie carbonée bon marché aide à construire des énergies renouvelables économiquement viables, sinon les énergies renouvelables commencent à sembler chères", a déclaré Ian Woodley, gestionnaire de portefeuille chez Old Mutual.

"Avec une durée de vie raisonnable, jusqu'à 30 ans, (ces entreprises) disent qu'elles ne vont pas se lancer dans une grande campagne d'exploration ou construire de nouvelles mines, mais qu'elles vont investir pour une production sûre et productive, et ensuite récolter ces actifs en espèces avec tout ce qui revient aux actionnaires, cela va être une grande histoire de retour de capital", a-t-il ajouté.

LES PRIX DU CHARBON À COKE GRIMPENT EN FLÈCHE

Les banques et les assureurs occidentaux s'étant engagés à restreindre les prêts et la couverture d'assurance du secteur en raison des préoccupations liées au changement climatique, l'expansion des mines de charbon est peu probable.

Pourtant, la demande mondiale de charbon a atteint un niveau record de 8,3 milliards de tonnes en 2022, dont la moitié provient de la Chine, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Les prix du charbon à coke ont augmenté cette année pour dépasser les 300 dollars la tonne en raison d'une offre restreinte et de l'optimisme quant à la capacité de l'économie mondiale à éviter une profonde récession.

Les prix du charbon thermique s'établissent à environ 120 dollars la tonne, après avoir atteint un niveau record de plus de 400 dollars l'année dernière, les pays cherchant désespérément des alternatives au gaz russe après le début de la guerre en Ukraine.

"L'Asie ne va pas cesser de brûler du charbon de sitôt", a déclaré un investisseur d'un fonds de ressources naturelles, ajoutant que l'entreprise trouvera un moyen de gagner de l'argent avec les actifs, même après leur cession.

Glencore a déclaré qu'elle se séparerait des actifs combinés de charbon à coke et de charbon thermique dans les deux ans suivant la conclusion de l'opération et qu'elle coterait ces actifs à New York, avec des cotations secondaires à Toronto et à Johannesburg.

"Le charbon à coke est unique et ne disparaîtra pas... Teck a été l'un de nos investissements les plus rentables", a déclaré Peter Letko, cofondateur de la société d'investissement Letko Brosseau, qualifiant l'activité sidérurgique de Teck d'"actif précieux".