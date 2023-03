L'autorité britannique de régulation de l'eau Ofwat peut bloquer les paiements de dividendes

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres devraient ouvrir en baisse lundi après que la vente de Credit Suisse à UBS n'ait pas convaincu les marchés que la crise du secteur bancaire avait été contenue.

UBS reprendra son rival suisse en difficulté, Credit Suisse, pour 3,25 milliards de dollars, à l'issue de négociations serrées qui se sont déroulées dimanche et qui visaient à empêcher la banque en difficulté de déclencher une crise bancaire internationale de plus grande ampleur.

"Les parlementaires font de leur mieux à ce stade pour éteindre les incendies qui sont dans leur cour, et l'objectif est d'étouffer toute crise potentielle qui menace leur secteur bancaire", a déclaré Naeem Aslam à Zaye Capital Markets.

Le gouvernement suisse a déclaré que l'accord, qui prévoit le rachat de la deuxième banque suisse par la plus grande, était vital pour éviter que des troubles économiques irréparables ne se propagent dans tout le pays et au-delà.

De même, le régulateur bancaire américain a conclu un accord pour vendre la plupart des actifs de la banque en faillite Signature Bank à une autre institution, a déclaré l'agence dimanche.

La banque Signature a été saisie par la Federal Deposit Insurance Corp il y a une semaine, après avoir implosé dans le sillage de la Silicon Valley Bank, qui s'est effondrée au début du mois de mars. Selon Bloomberg, la FDIC cherche à conclure un accord similaire pour vendre des parties de la SVB.

La Réserve fédérale américaine et d'autres grandes banques centrales coordonnent leurs efforts pour améliorer l'accès des banques aux liquidités. La Fed et les banques centrales du Canada, du Royaume-Uni, du Japon, de l'Union européenne et de la Suisse lanceront lundi une campagne spéciale.

Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank, a déclaré : "Les prochaines heures de négociation nous donneront une meilleure idée de l'endiguement de la crise.

Au Royaume-Uni, Intertek a nommé un nouveau directeur financier. L'autorité de régulation du secteur de l'eau, Ofwat, a annoncé de nouveaux pouvoirs qui lui permettront d'arrêter le paiement de dividendes par les compagnies d'eau.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 105,10 points, soit 1,4 %, à 7 230,30

Hang Seng : en baisse de 3,2 % à 18 899,52

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,4% à 26 945,67

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,4 % à 6 898,50

DJIA : clôture en baisse de 384,57 points, 1,2%, à 31 861,98

S&P 500 : clôture en baisse de 43,64 points, 1,1%, à 3 916,64

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 86,76 points, 0,7%, à 11 630,51

EUR : stable à 1,0664 USD (1,0665 USD)

GBP : ferme à 1,2178 USD (1,2168 USD)

USD : en baisse à JPY131,17 (JPY132,12)

Or : en hausse à 1 997,80 USD l'once (1 957,76 USD)

(Brent : en baisse à 70,84 USD le baril (73,43 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

11:00 CET Commerce extérieur de l'UE

10:00 EDT Commerce de détail américain

Le chef de la banque centrale française a cherché à distancer les banques européennes et françaises des problèmes du Crédit Suisse et des problèmes bancaires aux Etats-Unis. Le Crédit Suisse et les problèmes bancaires aux Etats-Unis "ne concernent pas les banques françaises et européennes", a déclaré François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, à la radio France Inter.

CHANGEMENT DE NOTATION DES COURTIERS

UBS relève Glencore à "acheter" (neutre) - objectif de prix 560 pence

JPMorgan place Whitbread sous 'surveillance de catalyseur positif'.

Jefferies relève Dunelm à 'hold' (sous-performance) - objectif de cours 1.250 (560) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

Intertek a annoncé la promotion de Colm Deasy au poste de directeur financier. Deasy remplace Jonathan Timmis qui a quitté la société de test, d'inspection et de certification de produits avec effet immédiat, sans que l'entreprise n'ait fourni de raison à son départ. Deasy a rejoint Intertek en 2016 en tant que trésorier, a déclaré la société, et plus récemment a été président Global TT, B&C & People Assurance. Intertek a noté que les activités commerciales restent en ligne avec les attentes et les prévisions annuelles qu'elle a données à la fin du mois de février.

ENTREPRISES - FTSE 250

Supermarket Income REIT a déclaré avoir vendu sa participation dans le Sainsbury's Reversion Portfolio. La vente a été finalisée vendredi, comme prévu. Le fonds d'investissement immobilier a reçu 279,3 millions de livres sterling pour la première tranche de la contrepartie totale de 430,9 millions de livres sterling. Supermarket Income a déclaré avoir utilisé une partie du produit de la vente pour rembourser intégralement une facilité de crédit de 202,8 millions de livres sterling.

FirstGroup a prolongé les dispositions actuelles de son contrat de partenariat ferroviaire de la côte ouest avec le ministère britannique des transports. Les accords, qui devaient expirer le 31 mars, ont été prolongés jusqu'au 15 octobre, "globalement" selon les mêmes termes et conditions, a déclaré le fournisseur de transport public. Le contrat comprend l'exploitation d'Avanti West Coast et l'exploitation parallèle du programme HS2. FirstGroup a ajouté que des discussions sont en cours avec le DfT britannique concernant un contrat National Rail à plus long terme pour le partenariat West Coast.

AUTRES ENTREPRISES

L'autorité britannique de régulation des services de l'eau, Ofwat, a annoncé de nouveaux pouvoirs qui lui permettront d'arrêter le paiement de dividendes par les compagnies d'eau s'ils "risquent de compromettre la résilience financière de l'entreprise". Il a déclaré qu'il prendrait également des mesures coercitives à l'encontre des sociétés de distribution d'eau qui ne lient pas les paiements de dividendes aux performances. L'Ofwat a déclaré que ce changement obligerait les conseils d'administration des compagnies à "tenir compte de leurs performances" pour les clients et l'environnement lorsqu'ils décideront de verser des dividendes, et que les compagnies devraient "maintenir un niveau plus élevé de santé financière globale". "Ces changements apportés aux licences des entreprises réduisent les risques que la mauvaise santé financière d'une entreprise peut faire peser sur les intérêts des clients et sur sa capacité à investir dans la protection de l'environnement. Si l'entreprise ne remplit pas ses obligations, Ofwat pourra intervenir et prendre des mesures coercitives", a déclaré l'autorité de régulation. Les sociétés de distribution d'eau cotées à Londres comprennent United Utilities et Pennon.

