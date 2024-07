(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en hausse vendredi, après la victoire écrasante des travaillistes aux élections générales au Royaume-Uni.

"Avec les élections générales derrière nous - et plus d'incertitude politique et, espérons-le, moins de scandales à venir - la victoire du Labour est considérée comme un net positif pour la livre et les actions britanniques", a déclaré Ipek Ozkardeskaya à la Swissquote Bank.

Les données non agricoles américaines sont encore attendues vendredi. On s'attend à ce que les États-Unis aient créé 190 000 nouveaux emplois non agricoles en juin, contre 272 000 le mois précédent.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,3% à 8 262,70

Hang Seng : en baisse de 1,0 % à 17 847,27

Nikkei 225 : clôture en légère baisse à 40 912,37

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,1% à 7 822,30

Les marchés financiers américains sont fermés pour le Jour de l'Indépendance

EUR : en hausse à 1,0822 USD (1,0812 USD)

GBP : en hausse à 1,2770 USD (1,2765 USD)

USD : plus bas à JPY160,66 (JPY161,16)

OR : en hausse à 2 364,90 USD l'once (2 358,90 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 87,08 USD le baril (87,44 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

08:30 EDT Canada chômage

11:00 CEST zone euro ventes au détail

14:15 CEST zone euro Frank Elderson, membre du directoire de la Banque centrale européenne, s'exprime

19:15 CEST zone euro Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, s'exprime

09:00 CEST Allemagne Joachim Nagel, président de la Deutsche Bundesbank, prend la parole

08:30 EDT chômage aux Etats-Unis

Le leader du parti travailliste, Keir Starmer, sera le prochain premier ministre britannique, son parti ayant obtenu plus de 326 sièges, avec une majorité qui devrait s'accroître au fil de la matinée. Starmer a conservé son siège de Holborn & St Pancras. Starmer a déclaré "nous l'avons fait" lors d'une fête de victoire, ajoutant que "le changement commence maintenant".

Rishi Sunak a déclaré que les électeurs britanniques avaient rendu un "verdict qui donne à réfléchir" et qu'il assumait sa "responsabilité" dans la défaite cuisante du parti conservateur. Dans son discours d'acceptation après avoir conservé son siège de Richmond & Northallerton, Sunak a déclaré : "Le parti travailliste a remporté ces élections générales et j'ai appelé Sir Keir Starmer pour le féliciter de sa victoire. Sunak a ajouté : "Aujourd'hui, le pouvoir va changer de mains de manière pacifique et ordonnée, avec la bonne volonté de toutes les parties".

La croissance annuelle des prix de l'immobilier au Royaume-Uni s'est accélérée le mois dernier, mais a légèrement baissé sur une base mensuelle, selon les chiffres du prêteur hypothécaire Halifax vendredi. La croissance des prix de l'immobilier britannique s'est accélérée pour atteindre 1,6 % en juin en glissement annuel, contre 1,5 % en mai. Les prix ont baissé de 0,2 % en juin par rapport à mai, après avoir été stables le mois précédent. La hausse mensuelle en juin était attendue à 0,2%, selon le consensus cité par FXStreet. Le prix moyen des maisons au Royaume-Uni en juin était de 288 455 livres sterling, en baisse par rapport aux 288 931 livres sterling en mai. Halifax a noté que l'Irlande du Nord enregistre la plus forte croissance annuelle des prix de l'immobilier au Royaume-Uni. "Cette stabilité continue des prix de l'immobilier, qui n'augmentent que de +0,4 % depuis le début de l'année, est le reflet d'un marché qui reste atone, bien que l'activité globale se soit redressée. Pour l'instant, c'est la pénurie de biens disponibles, plutôt que la demande des acheteurs, qui continue à soutenir la hausse des prix", a déclaré Amanda Bryden, responsable des prêts hypothécaires chez Halifax.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Jefferies réduit Softcat à "underperform" (acheter) - objectif de prix 1.490 (1.950) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Glencore a reçu l'approbation du gouvernement canadien pour l'acquisition d'une participation de 77% dans Elk Valley Resources auprès de Teck Resources. L'achat, d'un montant de 6,9 milliards de dollars, a été annoncé en novembre. La transaction devrait être finalisée le 11 juillet. Gary Nagle, directeur général, a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir reçu la version finale de l'accord : "Nous sommes heureux d'avoir reçu l'approbation réglementaire finale pour la transaction et nous nous réjouissons de finaliser l'acquisition et d'accueillir EVR au sein du groupe Glencore. Les actifs canadiens de Glencore constituent une part importante de notre activité mondiale, et certains ont une histoire qui remonte à plus de 100 ans. L'investissement dans EVR renforcera notre position en tant que l'un des plus grands exploitants miniers diversifiés et fournisseurs de minéraux essentiels au Canada".

La société pétrolière Shell a publié ses prévisions actuelles pour le deuxième trimestre 2024. Elle a déclaré que ses perspectives pour la production de gaz intégrée sont de 940 000 à 980 000 boed. Pour l'amont, la production devrait se situer entre 1 720 et 1 820 kbep/j. Les volumes de ventes marketing devraient se situer entre 2 700 et 3 100 kb/j.

AUTRES SOCIÉTÉS

PipeHawk a déclaré que sa situation financière était désormais "soumise à de fortes pressions financières". La société a indiqué qu'elle prenait actuellement des mesures en vue d'une éventuelle mise sous administration de sa filiale QM Systems. En mars, PipeHawk a déclaré que QM avait rencontré un certain nombre de difficultés, notamment une réduction du nombre et de la valeur des commandes reçues. L'entreprise pensait toutefois qu'elle recevrait deux commandes importantes. Or, vendredi, PipeHawk a déclaré que les commandes "ne seront pas reçues".

1Spatial a déclaré que les résultats pour l'ensemble de l'année devraient être conformes aux attentes. Elle a déclaré avoir obtenu "plusieurs nouveaux contrats" en Europe et aux États-Unis. Le président non exécutif, Andrew Roberts, a déclaré : "Le groupe a un carnet de commandes bien rempli : "Le groupe dispose d'un carnet de commandes bien rempli, d'un flux de revenus récurrents en croissance et d'un pipeline de ventes substantiel, ce qui permet au conseil d'administration d'être confiant dans les résultats de l'exercice 25. Nous pensons que les investissements que nous continuons à faire dans le personnel et la technologie ont bien positionné l'entreprise pour tirer parti de l'énorme opportunité qui s'offre à elle.

