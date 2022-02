L'entreprise australienne IGO est en pourparlers exclusifs pour racheter la mine de cuivre CSA de Glencore.

IGO procède à une vérification préalable et les pourparlers entre les sociétés n'ont pas été achevés, a-t-elle déclaré en réponse à un rapport des médias selon lequel elle avait devancé la société d'acquisition à vocation spéciale Metals Acquisition Corp pour la mine.

"IGO n'a pris aucune décision et n'a conclu aucun accord d'acquisition définitif concernant CSA", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La mine CSA est l'une des mines de cuivre les plus riches d'Australie et produit environ 50 000 tonnes par an, selon le site Internet de Glencore.

IGO a conclu de nombreuses transactions ces derniers mois, proposant 1,10 milliard de dollars australiens (789 millions de dollars) pour le producteur de nickel Western Areas en décembre, et achetant les actifs australiens de Tianqi Lithium pour 1,4 milliard de dollars australiens en juin.