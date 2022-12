La Sberbank russe exhorte Glencore à résoudre le différend sur la facture pétrolière

La Sberbank a engagé une action en justice pour recouvrer la dette et les pénalités de Glencore Energy UK Ltd concernant les deux envois, fournis par une filiale de la plus grande banque russe en mars. Ils étaient d'une valeur d'environ 58 millions d'euros (62 millions de dollars) chacun, selon des documents judiciaires de Moscou.

"Glencore refuse de payer, invoquant les sanctions", a déclaré aux journalistes le premier vice-président de la Sberbank, Alexander Vedyakhin.

"Il existe différentes façons de travailler sans violer les sanctions... Ce problème aurait pu être résolu, mais malheureusement Glencore refuse toute communication avec nous."

Glencore n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lundi.

Le trader a demandé ce mois-ci au tribunal de Moscou de transférer l'affaire à Singapour.

En mars, alors que les sanctions occidentales concernant les actions de la Russie en Ukraine commençaient à entrer en vigueur, Glencore a déclaré qu'elle ne s'engagerait pas dans de nouvelles activités de négoce concernant les matières premières d'origine russe, à moins d'y être invitée par les autorités gouvernementales compétentes.

Elle a également déclaré qu'elle honorerait ses obligations légales dans le cadre de contrats préexistants, sous réserve de se conformer à toutes les sanctions applicables.

(1 $ = 0,9413 euros)