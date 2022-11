La Sberbank russe poursuit Glencore pour 116 millions de dollars au sujet de fournitures de pétrole

La base de données a montré que la Sberbank cherchait à recouvrer des dettes et des pénalités auprès de Glencore Energy UK Ltd concernant deux accords, d'une valeur d'environ 58 millions d'euros chacun.

L'un concernait des fournitures de mélange de pétrole à la frontière de l'Ukraine et de la Hongrie en mars, et l'autre des fournitures à la frontière de l'Ukraine et de la Slovaquie le même mois.

La base de données n'a donné aucun autre détail sur les accords ou le procès. La Sberbank n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Glencore n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

La Russie a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février pour ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale". Il n'est pas clair si cela a affecté ces transactions.

Les audiences doivent commencer à Moscou le 6 décembre.

(1 $ = 1,0073 euros)