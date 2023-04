La valeur du jour en Europe - Glencore améliore son offre de rachat de Teck

Entreprise anglo-suisse de négoce, de courtage et d'extraction de matières premières, Glencore gagne 2,63% à 469,40 pence à Londres après avoir amélioré son offre de rachat pour l'entreprise minière canadienne Teck, basée à Vancouver. Glencore a introduit une composante en numéraire dans cette offre. Si l'offre est approuvée, deux entreprises d'envergure mondiale seraient créées. MetalsCo serait une entreprise axée sur les métaux de transition. Elle se différencierait de CoalCo, qui serait une unité autonome de production de charbon.



Selon les termes de cette nouvelle offre, les actionnaires de Teck recevront une participation de 24% dans la nouvelle entité créée MetalsCo et une part en numéraire de 8,2 milliards de dollars (7,35 milliards de francs).



L'entreprise anglo-suisse pense que les actifs combinés de charbon thermique et de charbon à coke de CoalCo en feraient une entreprise de premier plan. Celle-ci serait fortement génératrice de liquidités et attirerait une forte demande de la part des investisseurs en raison de son potentiel de rendement.



Glencore confirme toutefois que certains investisseurs de Teck pourraient préférer une sortie complète du charbon et que d'autres pourraient ne pas avoir une exposition au charbon thermique.



En outre, la société Glencore est également prête à offrir une combinaison de liquidités et/ou d'actions CoalCo (jusqu'à 24%, si tous les actionnaires de Teck choisissaient les actions plutôt que les liquidités).