La valeur du jour en Europe - Glencore muscle son retour à l'actionnaire

Glencore bondit de 3% à 434,8 pence après la publication de résultats 2021 exceptionnels. Le géant des mines et du courtage en matières premières a bénéficié à plein de l'envolée des prix des métaux et du charbon, activité tellement rentable que le groupe ne veut pas s'en débarrasser comme le réclame l'investisseur activiste Bluebell Capital Partners. En tout état de cause, cet exercice lui offre les moyens de satisfaire ses actionnaires. Glencore va leur rendre quatre milliards de dollars : 3,4 milliards sous forme de dividendes (0,26 dollar par titre) et 550 millions en rachat d'actions.



Autre bonne nouvelle pour les actionnaires, le groupe leur offre de la visibilité concernant ses déboires judiciaires. Glencore a relevé à 1,5 milliard de dollars le montant de ses provisions liées aux enquêtes sur la corruption et la manipulation du marché.



La société fait face à des enquêtes aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Brésil liées à des allégations de corruption relatives à certaines de ses opérations en République démocratique du Congo, au Venezuela et au Nigeria depuis 2018, rappelle ce matin Reuters.



En 2021, Glencore a réalisé un bénéfice net de 4,974 milliards de dollars, contre une perte de 1,903 milliard un an plus tôt. L'Ebit ajusté a bondi de 228% à 14,495 milliards. L'Ebitda ajusté a grimpé de 84% à 21,323 milliards pour un chiffre d'affaires de 203,751 milliards, en hausse de 43%.