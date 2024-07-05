* CANADA : LE GOUVERNEMENT DU CANADA APPROUVE LA PRISE DE CONTRÔLE DE TECK RESOURCES LTD PAR GLENCORE PLC
* CANADA : LE GOUVERNEMENT DU CANADA APPROUVE LA PRISE DE CONTRÔLE DE TECK RESOURCES LTD PAR GLENCORE PLC * CANADA : GLENCORE VA ACQUÉRIR LES ACTIVITÉS DE CHARBON MÉTALLURGIQUE DE TECK RESOURCES, ELK VALLEY RESOURCES, BASÉE EN C.-B.
* CANADA : DANS LE CADRE DU PROCESSUS D'EXAMEN, GLENCORE A FOURNI UN ENSEMBLE IMPORTANT D'ENGAGEMENTS JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTS À L'APPUI DE LA TRANSACTION
* CANADA : POUR UNE PERIODE D'AU MOINS 10 (DIX) ANS, GLENCORE ETABLIRA ET MAINTIENDRA UN SIEGE SOCIAL CANADIEN POUR EVR A VANCOUVER, BC
* CANADA SUR L'ACCORD GLENCORE-TECK : POUR UNE PERIODE D'AU MOINS 5 ANS, GLENCORE MAINTIENDRA DES NIVEAUX D'EMPLOI SIGNIFICATIFS CHEZ EVR
* CANADA : LE GOUVERNEMENT A OBTENU L'ENGAGEMENT DE TECK DE RÉINVESTIR UNE PART IMPORTANTE DU PRODUIT DE L'OPÉRATION DANS SON PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DU CUIVRE
* CANADA SUR L'ACCORD GLENCORE-TECK : GLENCORE A PRIS DES ENGAGEMENTS CONTRAIGNANTS POUR GARANTIR LA PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET LA GESTION DU PASSIF
* CANADA ON GLENCORE-TECK DEAL : GLENCORE COMMITS TO AN ADDITIONAL $350 MILLION INVESTMENT IN REHABILITATION AND CLOSURE ACTIVITIES OVER 5 YEARS (ACCORD GLENCORE-TECK : GLENCORE S'ENGAGE À INVESTIR 350 MILLIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS DES ACTIVITÉS DE RÉHABILITATION ET DE FERMETURE SUR 5 ANS)
* CANADA SUR L'ACCORD GLENCORE-TECK : TECK s'engage à réinvestir le produit de la transaction dans le portefeuille de croissance du cuivre Autres informations sur les entreprises :