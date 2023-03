Le FTSE 100 en hausse, les données sur la Chine soutiennent les mineurs

(Alliance News) - Les actions à Londres ont clôturé en hausse vendredi, le FTSE 100 passant tout juste dans le vert grâce à un rallye des valeurs minières sur fond de données économiques encourageantes en provenance de Chine.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de seulement 3,07 points à 7.947,11 vendredi, terminant la semaine en hausse de 0,9%.

Le FTSE 250 a clôturé en hausse de 74,12 points, soit 0,4 %, à 19 925,77, et a terminé la semaine en hausse de 1,2 %. L'AIM All-Share a clôturé en hausse de 3,68 points, ou 0,4 %, à 864,97 - terminant en hausse de 1,4 % au cours des cinq derniers jours.

Le Cboe UK 100 a clôturé en hausse de 0,1% à 795,83, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,5% à 17 488,28 et le Cboe Small Companies a clôturé en hausse de 0,1% à 13 941,41.

Pendant ce temps, la livre sterling a regagné du terrain alors que de nouvelles données ont révélé des nouvelles positives pour le secteur des services du Royaume-Uni, qui a renoué avec la croissance en février pour la première fois en six mois.

La livre était cotée à 1979 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, contre 1,1949 USD à la clôture jeudi, mais a repoussé au-dessus de 1,20 USD plus tôt dans la journée.

Le dernier indice composite des directeurs d'achat S&P Global/CIPS du Royaume-Uni a atteint 53,1 points en février, contre 48,5 points en janvier. La dernière lecture a signalé la plus forte augmentation dans le secteur privé depuis juin 2022. Elle met également fin à une période de six mois de baisse.

Dans le FTSE 100, Glencore, Antofagasta et Rio Tinto ont fait partie des meilleures performances de vendredi, grâce à de nouvelles données positives en provenance de Chine.

Les actions ont augmenté de 1,9 %, 2,4 % et 1,2 %, respectivement.

La croissance du secteur des services en Chine s'est fortement accélérée en février, les affaires continuant à rebondir après le démantèlement des mesures anti-Covid.

L'indice Caixin des directeurs d'achat de services a atteint 55,0 points en février, contre 52,9 en janvier. Il a également été nettement supérieur au consensus de 50,5 cité par FXStreet.

Le pétrole Brent était coté à 85,34 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, contre 84,84 USD jeudi soir. L'or était coté à 1 845,56 USD l'once, en hausse par rapport à 1 837,58 USD.

Pearson a baissé de 1,3 % bien que ses résultats annuels aient été supérieurs aux attentes pour la deuxième année consécutive, le chiffre d'affaires et le bénéfice ayant augmenté de deux chiffres.

L'éditeur d'éducation a déclaré que le bénéfice avant impôts a bondi de 82 % pour atteindre 323 millions de GBP en 2022, contre 177 millions de GBP en 2021. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12 %, passant de 3,43 milliards de GBP à 3,84 milliards de GBP.

Les ventes ont augmenté de 8 % dans le secteur de l'évaluation et des qualifications, et de 4 % dans celui de l'apprentissage virtuel. Cependant, dans l'enseignement supérieur, les ventes ont baissé de 4 % en raison d'une baisse des inscriptions et d'une " perte d'adoptions au profit d'éditeurs non traditionnels ", a expliqué Pearson.

Rightmove a perdu 2,0 % car son bénéfice d'exploitation annuel et son chiffre d'affaires en 2022 n'ont pas répondu aux attentes du marché.

L'agence immobilière en ligne a déclaré que le bénéfice d'exploitation a augmenté de 6,7 %, passant de 226,1 millions de GBP à 241,3 millions de GBP, ce qui est inférieur de 0,4 % au consensus de 242,2 millions de GBP établi par la société.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,1 %, passant de 304,9 millions de GBP à 332,6 millions de GBP, dépassant de 0,5 % le consensus de 330,8 millions de GBP établi par l'entreprise, mais étant inférieur de 5,5 % à l'attente de 352,0 millions de GBP des analystes d'UBS.

Dans un autre coup dur pour le FTSE 100, Arm a déclaré qu'elle avait choisi de s'introduire en bourse uniquement à New York cette année.

Le concepteur de puces informatiques basé à Cambridge, en Angleterre, a déclaré qu'il envisagerait une "cotation ultérieure au Royaume-Uni en temps voulu".

Arm était cotée à Londres et faisait partie du FTSE 100 avant d'être rachetée par le groupe Softbank basé à Tokyo pour 24,3 milliards de livres sterling en 2016.

Cette nouvelle intervient un jour après que l'entreprise de matériaux de construction CRH a déclaré qu'elle envisageait de déplacer sa principale cotation aux États-Unis.

Victoria Scholar, responsable des investissements chez interactive investor, a déclaré qu'il s'agissait d'un "autre coup de pied dans les dents" pour l'attractivité de Square Mile auprès des investisseurs internationaux.

CRH a clôturé en baisse de 0,5 % vendredi.

Dans les actions européennes vendredi, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,9%, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 1,6%.

L'économie de la zone euro a progressé à son rythme le plus fort depuis juin, l'activité du secteur privé ayant augmenté pour le deuxième mois consécutif.

L'indice PMI composite S&P Global de la zone euro, corrigé des variations saisonnières, a atteint 52,0 points en février, contre 50,3 en janvier. Le consensus du marché, tel que cité par FXStreet, avait toutefois prévu une lecture de 52,3.

"Les PMI composites définitifs de février suggèrent que l'activité économique dans la zone euro a été assez résiliente en février, les indices pour l'Espagne et l'Italie, et pour le secteur des services, étant particulièrement forts. Cela devrait encourager la BCE à poursuivre ses hausses de taux", a déclaré Adrian Prettejogn, économiste Europe chez Capital Economics.

L'euro s'établissait à 1,0601 USD à la clôture des marchés boursiers européens vendredi, en baisse par rapport à 1,0606 USD jeudi à la même heure. Par rapport au yen, le dollar s'échangeait à 136,21 JPY, en hausse par rapport à 136,15 JPY.

Les actions à New York étaient en hausse à la clôture de la bourse de Londres, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en hausse de 0,5 %, l'indice S&P 500 en hausse de 0,9 % et le Nasdaq Composite en hausse de 1,1 %.

Le secteur des services américains a renoué avec la croissance en février, mettant fin à une période de contraction de sept mois.

L'indice PMI final des services S&P Global US, corrigé des variations saisonnières, a atteint 50,6 en février, en forte hausse par rapport à 46,8 en janvier et largement conforme à l'estimation flash précédente de 50,5.

Chris William, économiste commercial en chef chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré : "La reprise a été menée par une relance des dépenses en services des consommateurs et une amélioration de l'activité dans le secteur des technologies, mais elle a également été aidée par un refroidissement marqué du récent ralentissement dans les services financiers."

Séparément, les données de l'Institute of Supply Management ont également montré que le secteur des services américain s'est développé en février.

Le PMI des services de l'ISM a enregistré 55,1 points, soit une légère baisse par rapport aux 55,2 enregistrés en janvier. Selon FXStreet, les marchés s'attendaient à ce que l'indice se situe à 54,5.

L'ISM a déclaré qu'il s'agissait du deuxième mois consécutif d'expansion pour le secteur des services. Il a précisé que le secteur a connu une croissance au cours de 32 des 33 derniers mois, avec une seule contraction en décembre.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de lundi, Craneware, Seeing Machines et Amte Power publieront leurs résultats semestriels.

Dans le calendrier économique, il y a les PMI de la construction de l'UE et du Royaume-Uni.

