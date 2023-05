Le négociant en céréales Viterra est en pourparlers pour fusionner avec son rival Bunge - source

Le négociant mondial en céréales Viterra est en pourparlers pour fusionner avec son rival américain Bunge Ltd, selon une personne au fait du dossier.

Il n'est pas certain que Viterra, qui appartient en partie au géant suisse de l'exploitation minière et du négoce Glencore, soit en mesure de parvenir à un accord sur les conditions de la transaction, a déclaré la source, qui a requis l'anonymat car ces discussions sont confidentielles.

Les actions de Bunge s'échangeaient à 92,89 dollars l'unité jeudi, ce qui valorise la société à environ 14 milliards de dollars.

Viterra, anciennement connu sous le nom de Glencore Agriculture, a fait les gros titres en 2017 pour avoir échoué dans son approche de rachat de Bunge, l'un des géants du négoce mondial de céréales, alors valorisé à 11 milliards de dollars.

En mai 2017, Bunge a repoussé Glencore après que ce dernier ait fait une approche informelle pour discuter d'une "possible combinaison d'affaires consensuelle."

Glencore avait publiquement déclaré qu'il examinait les options pour sa participation dans Viterra, cherchant à dégager plus de valeur.

Glencore, Viterra et Bunge se sont refusés à tout commentaire. Bloomberg a été le premier à faire état des pourparlers entre Viterra et Bunge. (Informations complémentaires fournies par Deep Vakil à Bengaluru, Gus Trompiz à Paris, Clara Denina à Londres et Karl Plume à Chicago ;)