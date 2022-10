Le plomb bondit alors que les stocks chutent ; d'autres augmentent suite à la décision du LME concernant la Russie

Le prix du plomb a atteint son plus haut niveau en sept semaines jeudi, alors que les stocks se sont effondrés dans un contexte d'inquiétudes concernant les fermetures de fonderies, tandis que le cuivre et le zinc ont augmenté après que le London Metal Exchange ait imposé des restrictions sur le métal provenant d'une société russe.

Le plomb à trois mois du LME a gagné jusqu'à 2,8 % pour atteindre 2 093,50 $ la tonne, son plus haut niveau depuis le 18 août, avant de réduire ses gains et de se négocier en hausse de 1,2 % à 1040 GMT.

"Les chocs du côté de l'offre ne font que se répercuter", a déclaré Nitesh Shah, stratège en matières premières chez WisdomTree.

"L'annonce de l'OPEP ne fait qu'ajouter du carburant à la crise énergétique qui faisait déjà rage. Les fonderies risquent d'interrompre davantage leurs activités et les opérations minières vont être plus difficiles."

L'OPEP+ a convenu mercredi de fortes réductions de la production de pétrole.

Nyrstar a déclaré mardi qu'elle fermerait sa fonderie de plomb de Port Pirie en Australie pendant 55 jours, tandis qu'une source a déclaré à Reuters que Glencore examinait la durabilité des opérations de plomb dans son usine de Portovesme en Italie.

Les stocks de plomb disponibles dans les entrepôts approuvés par le LME ont chuté de 44 % pour atteindre 15 600 tonnes, soit le niveau le plus bas depuis trois décennies, après que les propriétaires de métal aient notifié à la bourse qu'ils souhaitaient retirer leur matériel, selon les données du LME jeudi. < MPBSTX-TOTAL>

La faible disponibilité des stocks du LME a contribué à pousser la prime du plomb liquide du LME par rapport au contrat à trois mois < CMPB0-3> à 38,75 dollars la tonne, le plus haut depuis décembre dernier.

D'autres métaux ont progressé après que le LME a restreint les nouvelles livraisons de cuivre et de zinc de la société russe Ural Mining & Metallurgical Co Ural et d'une filiale suite à l'imposition par la Grande-Bretagne de sanctions à l'encontre de son actionnaire majoritaire, Iskander Makhmudov.

La nouvelle a mis en lumière les informations de la semaine dernière selon lesquelles le LME envisageait d'organiser une consultation sur des restrictions plus larges - à savoir si tout métal russe devrait continuer à être négocié et stocké dans son système.

"Bien qu'une interdiction de nouvelles livraisons de métal russe dans les entrepôts du LME n'empêcherait pas la vente directe de métal aux consommateurs/négociants, elle pourrait rendre le financement plus compliqué", a déclaré Amy Sergeant, analyste chez Morgan Stanley, dans une note.

Le cuivre du LME a augmenté de 0,9 % à 7 745,50 $ la tonne après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 13 septembre à 7 879 $.

Le zinc a été le plus grand gagnant du LME, progressant de 2,6 % à 3 124 $ la tonne après que Glencore ait déclaré qu'il mettrait sa fonderie de zinc de Nordenham en Allemagne en état d'entretien et de maintenance à partir du 1er novembre.

L'aluminium a gagné 0,5% à 2 364 $ la tonne, le nickel a ajouté 0,3% à 22 650 $ et l'étain a grimpé de 0,1% à 20 305 $.

