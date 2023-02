Les États-Unis prêtent 375 millions de dollars à Li-Cycle pour une usine de recyclage à New York

Le prêt est la dernière mesure prise par Washington pour stimuler le développement d'une chaîne d'approvisionnement nationale pour les véhicules électriques, une plus grande capacité de recyclage des batteries étant considérée comme cruciale pour atteindre l'objectif du président Joe Biden, à savoir que la moitié des nouveaux véhicules américains soient électriques d'ici 2030.

"L'un des avantages du recyclage est qu'il peut amener les métaux sur le marché avec plus de confiance que certaines des sociétés minières qui prennent un peu plus de temps pour passer de l'identification de la ressource à la production complète", a déclaré à Reuters Jigar Shah, chef du bureau des programmes de prêts du département de l'énergie.

Le prêt, qui était à l'étude depuis plus d'un an, aura une durée de 12 ans et un taux d'intérêt correspondant au taux du Trésor américain à 10 ans lorsque les fonds seront émis, ce qui devrait être fait d'ici juillet. Le sénateur américain Chuck Schumer, un démocrate de New York qui occupe le poste de chef de la majorité au Sénat, avait longtemps plaidé pour que Li-Cycle reçoive ce financement.

L'installation de traitement de Li-Cycle à Rochester, dans l'État de New York, devrait ouvrir plus tard cette année, pour un coût d'environ 485 millions de dollars. Li-Cycle, qui compte le géant minier Glencore Plc parmi ses principaux actionnaires, dispose des fonds nécessaires pour payer l'installation de Rochester, de sorte que le prêt aidera la société à se développer ailleurs.

"Ce que cela fait pour nous, c'est accélérer davantage notre travail et ouvrir l'optionalité pour faire d'autres choses", a déclaré Ajay Kochhar, directeur général de Li-Cycle.

La société a développé un réseau d'installations en Arizona, en Alabama et en Ontario qui produisent de la masse noire, c'est-à-dire essentiellement des pièces de batterie déchiquetées. L'installation de Rochester décomposera cette masse noire en lithium et autres métaux.

Li-Cycle vise à produire 8 500 tonnes de carbonate de lithium par an à partir de l'installation lorsqu'elle montera en puissance en 2024, dans ce qui en ferait l'une des plus grandes sources américaines de ce métal pour batteries.

Le mois dernier, le département de l'énergie a accepté de prêter 2 milliards de dollars à Redwood Materials, un pair de Li-Cycle, et 700 millions de dollars au projet d'exploitation minière de lithium Rhyolite Ridge d'ioneer Ltd.