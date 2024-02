(Le chiffre de l'emprunt net du secteur public britannique est corrigé en milliards au lieu de millions)

(Alliance News) - Les actions britanniques sont stables ce mercredi, les investisseurs devant digérer les résultats de quelques grandes entreprises britanniques, avant que des catalyseurs clés n'arrivent d'outre-Atlantique.

Nvidia a chuté de 4,4 % mardi, avant la publication des résultats du quatrième trimestre, très attendus, qui sont attendus après la clôture de la bourse à New York.

"Des résultats mitigés et - Dieu nous en préserve - des résultats insuffisants pourraient faire chuter le cours de l'action Nvidia, tandis qu'une amélioration des résultats pourrait ne pas susciter un élan positif suffisant - si l'amélioration n'est pas assez forte. C'est dire à quel point les attentes sont fortes", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Avant les résultats de Nvidia, le compte rendu de la réunion de janvier du Federal Open Market Committee sera publié. Lors de cette réunion, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu'une baisse des taux d'intérêt en mars n'était pas "le cas le plus probable". Depuis ses commentaires, les chiffres élevés de l'inflation des prix à la consommation et des prix de gros ont soutenu cette position attentiste.

"L'année a commencé avec l'anticipation que la Fed commencerait à réduire les taux dès le mois de mars... Et maintenant, nous pouvons sentir les vents changer de direction, car non seulement la première anticipation de réduction de la Fed a été repoussée à juin", a poursuivi Ozkardeskaya.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,9 point à 7 718,31

Hang Seng : en hausse de 2,0 % à 16 568,01

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,3% à 38 262,16

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,7% à 7 608,40

DJIA : clôture en baisse de 64,19 points, 0,2%, à 38 563,80

S&P 500 : clôture en baisse de 0,6% à 4 975,51

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,9% à 15 630,78

EUR : en légère baisse à 1,0811 USD (1,0818 USD)

GBP : en baisse à 1,2624 USD (1,2649 USD)

USD : en hausse à JPY150,05 (JPY149,84)

Or : en hausse à 2 029,93 USD l'once (2 027,87 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 82,55 USD le baril (82,09 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

16:00 CET confiance des consommateurs de la zone euro

14:00 GMT Royaume-Uni Swati Dhingra, membre du comité de la Banque d'Angleterre, s'exprime

07:00 EST Applications hypothécaires MBA aux États-Unis

08:00 EST Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, s'exprime

08:55 EST Indice Redbook américain

14:00 EST Compte rendu de la réunion du FOMC aux États-Unis

13:00 EST Discours de Michelle Bowman, gouverneur de la Fed américaine

Selon l'Office for National Statistics, l'emprunt net du secteur public britannique, à l'exclusion des banques du secteur public, était excédentaire en janvier 2024 de 16,7 milliards de livres sterling, soit plus du double qu'en janvier 2023. Il s'agit de l'excédent le plus important depuis le début des relevés mensuels en 1993 en termes nominaux, a noté l'ONS. "Chaque mois de janvier, les recettes fiscales sont toujours plus élevées que les autres mois, en raison des recettes provenant des impôts auto-déclarés", a expliqué l'ONS. Par ailleurs, au cours de l'année fiscale se terminant en janvier, les emprunts se sont élevés à 96,6 milliards de livres sterling, soit 3,1 milliards de livres sterling de moins que pour la période équivalente de 10 mois de l'année précédente. "C'est la première fois au cours de cet exercice que les emprunts depuis le début de l'année sont inférieurs à ceux de la période équivalente de l'exercice précédent, en partie parce que les recettes de l'administration centrale ont été révisées", a déclaré l'ONS. La dette nette du secteur public s'élevait à 2 657 milliards de livres sterling à la fin du mois, ce qui, selon les estimations provisoires, représente environ 96,5 % du produit intérieur brut annuel du Royaume-Uni et reste à des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis le début des années 1960.

Le parti travailliste britannique a demandé des garanties sur l'efficacité de la dissuasion nucléaire britannique après des rapports "préoccupants" sur l'échec d'un essai de missile Trident. Le ministère de la défense a confirmé qu'une "anomalie s'est produite" lors d'un exercice qui s'est déroulé le 30 janvier à bord du sous-marin à propulsion nucléaire HMS Vanguard. Les responsables ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas en dire plus car l'incident relève de la sécurité nationale. Ils ont toutefois affirmé que la Grande-Bretagne conservait une "confiance absolue" dans sa force de dissuasion nucléaire en mer et qu'elle continuait d'être "sûre et efficace". Le Sun, qui a été le premier à rapporter l'échec du test, a déclaré que l'incident s'était produit lors d'un exercice au large des côtes de la Floride, aux États-Unis, le mois dernier. Selon le journal, un missile Trident 2 factice a été propulsé en l'air par du gaz comprimé dans son tube de lancement, mais les propulseurs du premier étage ne se sont pas allumés. Une source anonyme citée par The Sun a déclaré : "Le missile a quitté le sous-marin, mais il s'est simplement écrasé, juste à côté d'eux.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Jefferies relève Genel Energy à 'buy' (hold) - objectif de prix 100 (85) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

HSBC a annoncé de nouveaux rachats d'actions alors que son bénéfice annuel a grimpé en flèche grâce à la hausse des taux d'intérêt, bien que sa performance au quatrième trimestre ait souffert d'une dépréciation. Le prêteur centré sur l'Asie a déclaré que le bénéfice avant impôt en 2023 a bondi de 78% à 30,35 milliards de dollars, contre 17,06 milliards de dollars. Le revenu total a augmenté de 30 % pour atteindre 66,06 milliards de dollars, contre 50,62 milliards de dollars. HSBC a déclaré que cela était dû à une augmentation des revenus nets d'intérêts de ses trois activités mondiales, reflétant l'environnement de taux d'intérêt plus élevés. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 18 %, passant de 30,38 milliards de dollars à 35,80 milliards de dollars, tandis que la marge nette d'intérêts s'est améliorée, passant de 1,42 % à 1,66 %. En outre, les revenus autres que les intérêts ont augmenté de 10 milliards de dollars, grâce à l'accroissement des activités de négociation et à 6,4 milliards de dollars de revenus de la juste valeur, principalement dans le secteur de la banque et des marchés mondiaux. HSBC a déclaré avoir approuvé un quatrième dividende intérimaire de 0,31 USD par action, ce qui porte le dividende total à 0,61 USD par action, soit près du double du dividende de 0,32 USD versé en 2022. HSBC a également indiqué qu'elle commencerait à racheter des actions pour un montant maximum de 2,0 milliards de dollars, ce qui devrait être achevé avant l'annonce des résultats du premier trimestre. Pour ce qui est de l'avenir, HSBC a déclaré qu'elle continuait à viser un rendement des capitaux propres corporels moyens de l'ordre de 10 % pour 2024, hors éléments notables. Elle s'attend à un revenu net d'intérêt bancaire d'au moins 41 milliards de dollars. Bien que ses perspectives de croissance des prêts soient "prudentes" pour le premier semestre de l'année, elle s'attend à une croissance des prêts à la clientèle de l'ordre de 10 % à moyen et long terme.

Rio Tinto a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice annuels et a mis en garde contre l'augmentation des coûts de l'exploitation de minerai de fer de Pilbara en 2024. Le chiffre d'affaires consolidé en 2023 était inférieur de 2,7 % à 54,04 milliards USD, contre 55,55 milliards USD en 2022. Le bénéfice avant impôt a diminué de 26 %, passant de 18,66 milliards USD à 13,79 milliards USD. Rio Tinto a déclaré un dividende final de 258,00 cents US par action, soit une hausse de 15 % par rapport à 225,00 cents. Son dividende total pour l'année a toutefois diminué de 12 %, passant de 492,00 cents à 435,00 cents par action. "Nous continuerons à verser des dividendes attrayants et à investir dans la solidité à long terme de notre entreprise alors que nous nous développons dans les matériaux nécessaires à un monde en décarbonisation", a déclaré le directeur général Jakob Stausholm. Pour 2024, Rio Tinto prévoit que les coûts en espèces de Pilbara par tonne métrique humide se situeront entre 21,75 et 23,50 USD, contre 21,5 USD en 2023. "Les prévisions de 2024 pour les coûts unitaires en espèces de Pilbara reflètent l'augmentation de l'effort de travail dans les mines et l'inflation persistante de la main-d'œuvre et des pièces en Australie-Occidentale", a déclaré Rio. Toutefois, les coûts du cuivre devraient diminuer en 2024.

Glencore a déclaré que les revenus en 2023 ont chuté de 15% en glissement annuel à 217,93 milliards de dollars contre 255,98 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a chuté de 75% à 4,28 milliards de dollars contre 17,32 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a chuté de 50 %, passant de 34,06 milliards de dollars à 17,10 milliards de dollars, "reflétant principalement le rééquilibrage et la normalisation des flux commerciaux internationaux dans le secteur de l'énergie, avec le charbon et le GNL, et dans une moindre mesure, les prix du pétrole qui ont sensiblement baissé", a déclaré Glencore.

ENTREPRISES - FTSE 250

Senior a déclaré avoir remporté deux contrats distincts pour fournir "un certain nombre de composants complexes" à Airbus SAS et Airbus Atlantic. Senior a déclaré qu'une extension de contrat pluriannuel a été accordée pour la fabrication et la fourniture de diverses pièces d'aérostructure pour les programmes d'avions Airbus A320 et A330. Senior Aerospace Thailand a remporté un contrat auprès d'Airbus Atlantic pour la fourniture de structures de sièges de classe affaires à une "grande compagnie aérienne européenne". "Ces contrats soulignent la position de Senior en tant que partenaire de confiance à long terme des plus grands et des plus importants fabricants d'équipement d'origine", a déclaré Launie Fleming, PDG de Senior Aerospace.

Hochschild Mining a déclaré avoir réalisé la première coulée d'or à la mine Mara Rosa au Brésil mardi. Le projet reste dans les temps, a déclaré l'entreprise minière, et la production commerciale est attendue vers la fin du deuxième trimestre. La mine devrait produire entre 83 000 et 93 000 onces d'or en 2024, avec un coût de maintien de 1 090 à 1 120 USD par once. "Nous sommes tous très fiers de l'équipe qui a livré la plus récente mine d'or du Brésil. Mara Rosa sera une exploitation à faible coût qui créera une valeur significative pour toutes nos parties prenantes. Elle joue un rôle important dans notre stratégie déclarée d'augmentation de la production et de réduction des coûts dans les années à venir", a déclaré Eduardo Landin, PDG de la société.

