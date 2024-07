(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a connu des difficultés mardi, sous le poids de la baisse des cours des actions des sociétés minières, des services publics de l'eau et d'une nouvelle chute du détaillant de luxe Burberry.

Ailleurs, le dollar s'est redressé après les données sur les ventes au détail aux Etats-Unis, bien que la conviction croissante que la Réserve fédérale va bientôt réduire ses taux d'intérêt demeure, donnant à l'or un peu d'éclat.

L'indice FTSE 100 a terminé en baisse de 18,06 points, soit 0,2 %, à 8 164,90. Le FTSE 250 a gagné 24,27 points, 0,1%, à 21 213,79, et l'AIM All-Share a augmenté de 1,50 points, 0,2%, à 786,98.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,1% à 815,66, le Cboe UK 250 a augmenté de 0,2% à 18 466,14, et le Cboe Small Companies a perdu 1,0% à 17 165,46.

En Europe, le CAC 40 à Paris a baissé de 0,7%, tandis que le DAX 40 à Francfort a clôturé en baisse de 0,4%.

Le sentiment en Europe a contrasté avec le commerce plus haussier à New York. Au moment de la clôture à Londres, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 1,5 %, le S&P 500 était en hausse de 0,5 % et le Nasdaq Composite était un peu plus élevé.

"Les marchés européens perdent à nouveau de la vitesse aujourd'hui, les actions restant sous pression après la séance d'hier au cours de laquelle les données économiques chinoises ont mis en évidence les problèmes de demande persistants de la part de la plus grande économie du monde", a commenté Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets.

Les inquiétudes concernant l'économie chinoise ont pénalisé les mineurs lundi, et les baisses se sont prolongées mardi. Glencore a chuté de 2,7 %, tandis qu'Anglo American et Rio Tinto ont reculé de 2,3 %. Le dernier rapport de production de ce dernier a également été mal accueilli.

Il a déclaré que la production de minerai de fer au cours du premier semestre 2024 à la mine Pilbara en Australie a diminué de 2,0 % pour atteindre 157,4 millions de tonnes, contre 160,5 millions de tonnes il y a un an.

Les expéditions de minerai de fer de Pilbara ont diminué de 2,1 % à 158,3 millions de tonnes, contre 161,7 millions de tonnes en glissement annuel.

"Rio Tinto a déçu avec sa dernière mise à jour de production, le minerai de fer étant la plus grande source d'inquiétude après un trimestre faible pour la production", a commenté Dan Coatsworth, analyste chez AJ Bell.

Burberry, également exposé aux fluctuations de l'économie chinoise, a chuté de 5,3 %. L'entreprise a lancé un avertissement sur ses bénéfices, a supprimé son dividende et a remplacé son directeur général sous pression lundi.

La livre sterling était cotée à 1,2957 USD mardi en fin d'après-midi à Londres, en baisse par rapport à 1,2984 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'est établi à 1,0884 USD, en baisse par rapport à 1,0912 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 158,57 yens, contre 157,85 yens.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont été conformes aux attentes, tandis qu'une mesure a dépassé les prévisions du marché.

Selon le Bureau du recensement, les ventes au détail sont restées stables en juin par rapport à mai, comme prévu. Elles avaient augmenté de 0,3 % en mai, le rythme de croissance ayant été revu à la hausse par rapport à la hausse de 0,1 % initialement annoncée. Le dernier chiffre est conforme au consensus.

En excluant les véhicules à moteur et les pièces détachées, les ventes au détail ont augmenté de 0,4 % en juin par rapport à mai, dépassant le consensus de 0,1 % cité par FXStreet. Elles ont augmenté de 0,1% en mai par rapport à avril.

Les analystes d'ING ont commenté : "Alors que les ventes d'automobiles et de stations-service ont fortement chuté en juin, il y avait une force significative ailleurs qui a fourni une compensation égale. Il se peut que le temps ait stimulé la fréquentation des commerces de détail, les gens essayant d'échapper à la chaleur, mais le secteur reste confronté à des défis liés à la faible croissance des revenus réels, à la baisse des niveaux d'épargne et aux coûts d'emprunt élevés.

"Le ralentissement de la croissance des dépenses de consommation, la modération de l'inflation et une tendance à la hausse du taux de chômage sont les ingrédients nécessaires pour justifier le passage de la politique de la Fed à une position légèrement moins restrictive à partir de septembre."

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré lundi que les données récentes renforcent la confiance de la banque centrale dans le fait que l'inflation se rapproche de son objectif de 2 %, une tendance qui annonce des baisses de taux d'intérêt à l'horizon.

"Nous n'avons pas gagné en confiance au premier trimestre, mais les trois chiffres du deuxième trimestre, y compris celui de la semaine dernière, renforcent quelque peu la confiance", a déclaré M. Powell lors d'un entretien avec David Rubenstein de l'Economic Club of Washington DC.

L'assouplissement des prévisions concernant les taux d'intérêt américains a stimulé l'or, propulsant le métal précieux à un niveau record.

L'or était coté à 2 463,64 USD l'once au moment de la clôture des marchés boursiers à Londres mardi, en hausse par rapport aux 2 436,88 USD de la fin de journée de lundi. Il a atteint un niveau record au-dessus de 2 465 USD l'once.

"Powell a ajouté que la Fed ne prévoyait pas d'attendre que l'inflation atteigne 2 % avant de procéder à un assouplissement monétaire, suggérant que les réductions de taux d'intérêt pourraient être proches, ce qui a apporté un certain soutien à court terme aux prix de l'or. Les prix actuels du marché indiquent qu'il y a plus de chances que la Fed réduise les coûts d'emprunt en septembre et qu'elle réduise à nouveau ses taux d'ici la fin de l'année", a commenté Rania Gule, analyste chez XS.com.

À Londres, Severn Trent a chuté de 4,1 % et United Utilities a perdu 3,5 %. Les 11 compagnies d'eau d'Angleterre et du Pays de Galles font l'objet d'un examen minutieux de la part de l'Ofwat dans le cadre de son enquête majeure visant à déterminer si leurs usines de traitement des eaux usées polluent l'environnement.

L'autorité de régulation de l'eau a déclaré que cela montrait "à quel point nous sommes préoccupés par les performances environnementales du secteur".

United Utilities a déclaré dans un communiqué : "Nous comprenons et partageons les préoccupations des citoyens concernant la santé de l'environnement et le fonctionnement des systèmes de traitement des eaux usées, y compris les débordements d'égouts unitaires.

Severn Trent a déclaré qu'elle s'était "engagée à aller plus loin et plus vite que n'importe qui d'autre dans le secteur" en ce qui concerne la lutte contre les débordements d'égouts.

Les deux entreprises ont déclaré qu'elles "travailleraient de manière constructive" avec l'Ofwat dans le cadre de son enquête.

Le baril de Brent s'échangeait à 83,89 USD mardi en fin d'après-midi, contre 84,83 USD lundi à la même heure.

Le calendrier des entreprises locales de mercredi comprend une déclaration commerciale du mineur Antofagasta.

L'agenda économique prévoit des relevés d'inflation au Royaume-Uni à 0700 BST et dans la zone euro à 1000.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.