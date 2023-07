(Alliance News) - Les actions à Londres devraient être en hausse à l'ouverture vendredi, après des données sur les ventes au détail meilleures que prévu.

L'Office des statistiques nationales a déclaré que les ventes au détail ont baissé de 1,0 % en juin, par rapport à une baisse révisée de 2,3 % en mai. Le marché s'attendait à une baisse de 1,5%, selon le consensus cité par FXStreet.

Par rapport au mois précédent, les ventes ont augmenté de 0,7 % en juin, s'accélérant après une hausse révisée à la baisse de 0,1 % en mai. La lecture de juin a dépassé le consensus du marché, qui prévoyait une hausse de 0,2 %.

Les données de l'enquête GfK de vendredi indiquent également une baisse soudaine de la confiance des consommateurs en juin.

En ce qui concerne les entreprises, Glencore a confirmé ses prévisions annuelles en faisant état de sa production au premier semestre. THG a annoncé qu'elle se retirait de ses divisions OnDemand et ProBikeKit.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 1,2 point à 7 647,25

Hang Seng : en hausse de 0,5 % à 19 028,54

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,6% à 32 304,25

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,2 % à 7 313,90

DJIA : clôture en hausse de 163,97 points, 0,5%, à 35 225,18

S&P 500 : clôture en baisse de 0,7% à 4 534,87

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 2,1% à 14 063,31

EUR : baisse à 1,1138 USD (1,1144 USD)

GBP : en hausse à 1,2876 USD (1,2851 USD)

USD : en baisse à JPY140,27 (JPY140,31)

Or : stable à 1 969,13 USD l'once (1 969,54 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 80,30 USD le baril (79,33 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

11:00 IST Irlande WPI

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a subi une double défaite lors d'élections partielles dans des circonscriptions conservatrices sûres, les travaillistes et les libéraux-démocrates ayant tous deux renversé des majorités d'environ 20 000 personnes. Les travaillistes ont remporté Selby et Ainsty et les libéraux-démocrates Somerton et Frome grâce à d'importants changements qui laisseront de nombreux députés conservateurs inquiets quant à leur propre majorité. Mais le leader conservateur a été épargné par la perspective d'être le premier Premier ministre depuis 1968 à perdre trois élections partielles le même jour, le Labour n'ayant pas réussi à s'assurer la victoire dans l'ancien siège de Boris Johnson, Uxbridge et South Ruislip.

La confiance des consommateurs britanniques s'est soudainement effondrée, car la "réalité se fait sentir" dans un contexte d'inflation incessante et de hausse des taux d'intérêt, selon une enquête de longue haleine. L'indice de confiance des consommateurs de GfK a chuté de six points en juillet pour atteindre moins 30, les inquiétudes concernant les finances personnelles et l'économie britannique dans son ensemble pour l'année à venir ayant baissé de six et huit points respectivement. Toutefois, les prévisions concernant les finances personnelles pour les 12 prochains mois sont toujours supérieures de 19 points à ce qu'elles étaient l'année dernière à la même époque, tandis que les attentes concernant l'économie en général restent supérieures de 24 points à ce qu'elles étaient en juillet dernier.

L'action industrielle dans les chemins de fer a coûté aux compagnies ferroviaires britanniques environ 620 millions de livres sterling au cours de l'année écoulée, selon de nouveaux chiffres, alors que les passagers ont subi de nouvelles difficultés de voyage en raison d'une grève. Les membres du syndicat Rail, Maritime & Transport ont débrayé jeudi dans le cadre de leur long conflit sur les salaires, les emplois et les conditions de travail. D'autres grèves auront lieu samedi et le 29 juillet, tandis que les services sont également perturbés par l'interdiction des heures supplémentaires imposée par les conducteurs de train du syndicat Aslef. Le Rail Delivery Group a déclaré que depuis la première grève du RMT en juin 2022, les actions syndicales avaient coûté environ 620 millions de livres sterling au secteur.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a critiqué le "choix regrettable des mots" de l'UE après qu'elle ait semblé approuver le nom utilisé par l'Argentine pour désigner les îles Malouines. Une querelle diplomatique a éclaté après que l'UE a appelé les îles "Islas Malvinas" dans une déclaration signée conjointement avec l'Argentine et d'autres pays d'Amérique latine. Downing Street a déclaré qu'il aurait été "tout à fait inacceptable" de suggérer que l'UE reconnaisse les revendications de l'Argentine sur les îles Malouines, tout en se félicitant d'une clarification ultérieure selon laquelle les pays de l'UE n'ont en fait pas changé de position sur le statut des îles.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Barclays relève l'objectif de cours de Next à 8 000 (7 200) pence - "surpondérer".

Barclays démarre Treatt avec 'overweight' - objectif de prix 750 pence

Jefferies relève Hargreaves Lansdown à 'acheter' (underperform) - objectif de cours à 1 015 (800) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Glencore a réitéré ses prévisions de production annuelle après avoir fait le point sur le premier semestre de l'année. Ses principaux actifs de cuivre, de charbon et de zinc se sont comportés conformément aux attentes et aux prévisions au cours de la période, a déclaré le minier. Dans le même temps, il a modifié les pondérations de volume du second semestre pour le cuivre, le zinc et le nickel, afin de refléter les volumes de production plus élevés attendus de Collahuasi, Kazzinc, Mount Isa et INO. La volatilité du segment Marketing observée au cours de l'année 2022 s'est progressivement normalisée au cours des derniers mois. Bien que cela ait un impact évident sur la rentabilité, cela a permis de libérer une partie de l'investissement réalisé dans le fonds de roulement de commercialisation de l'Initiative pour les minéraux non responsables à partir de 2022, a déclaré l'entreprise. "Nous continuons de nous attendre à un résultat ajusté [bénéfice avant intérêts et impôts] pour l'année 2023 supérieur à la partie supérieure de notre fourchette de prévisions à long terme de 2,2 à 3,2 milliards USD par an, probablement dans la fourchette de 3,5 à 4,0 milliards USD", a déclaré Gary Nagle, PDG de l'entreprise.

ENTREPRISES - FTSE 250

Liontrust Asset Management a affirmé que son offre proposée pour GAM Holdings est une offre "complète et définitive" et qu'elle "ne sera pas augmentée". En mai, Liontrust a déclaré qu'il avait accepté, sous certaines conditions, d'acheter la société cotée à Zurich dans le cadre d'une transaction portant sur l'ensemble des actions et évaluant la société suisse à 107 millions de francs suisses, soit 96 millions de livres sterling.

AUTRES ENTREPRISES

À la suite d'un examen stratégique, la société de commerce électronique en ligne THG a déclaré avoir vendu le commerce et les actifs de sa division OnDemand à une nouvelle société dirigée par l'équipe de gestion d'OnDemand, avec un financement de la société de conseil et d'investissement Gordon Brothers. Au cours du deuxième trimestre, l'entreprise a également cédé son fournisseur spécialisé dans l'équipement cycliste, ProBikeKite, à Frasers Group. Le montant combiné des deux transactions s'élève à environ 4 millions de livres sterling, selon THG.

