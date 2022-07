Premier semestre profitable pour Glencore

Zurich (awp) - L'extracteur et négociant en matières premières Glencore annonce vendredi des résultats en hausse au premier semestre 2022, profitant de la hausse des prix du charbon due à la crise du gaz.

Le groupe zougois fait état d'une production de charbon en progression de 14% à 55,4 millions de tonnes, soit 6,7 millions de tonnes de plus qu'au premier semestre 2021. La production de pétrole affiche 3,1 millions de barils (+22%), indique le communiqué.

En ce qui concerne le cuivre, Glencore a enregistré une baisse de la production de 15% à 510'000 tonnes, soit 87'700 tonnes de moins qu'à fin juin 2021. La production de zinc fait de même avec -17% (480'700 tonnes) à cause d'un portefeuille sud-américain réduit.

Par contre, le nickel et le ferrochrome enregistraient une production supérieure au même exercice il y a un an, avec respectivement +21% (10'100 tonnes) et +2% (786'000 tonnes).

