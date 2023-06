Presse: Bunge sur le point de fusionner avec une filiale agricole de Glencore

Zurich (awp) - La coentreprise de commerce agricole Viterra, dont Glencore détient environ la moitié, est sur le point de fusionner avec son concurrent américain Bunge, a rapporté Bloomberg jeudi soir. L'agence avait déjà fait état de discussions fin mai, se basant sur une source "proche du dossier".

La transaction pourrait être annoncée la semaine prochaine. Selon de précédentes données, la valeur de marché de Bunge est de plus de 13 milliards de dollars. La multinationale est l'un des plus gros transformateurs de semences oléagineuses et est également active dans d'autres domaines de l'industrie agricole.

