Presse: Glencore pourrait voir son amende réduite par la justice américaine

Zurich (awp) - Le géant des matières premières Glencore, condamné en mai à une importante amende pour corruption et manipulation de marché, pourrait voir ce montant total réduit de 256 millions de dollars.

Cette réduction de l'amende interviendrait si le groupe zougois trouve un accord avec les autorités judiciaires suisses dans un délais d'un an, écrit lundi le quotidien Tages-Anzeiger. Si Glencore trouve un accord avec le Ministère public de la Confédération dans ce laps de temps, l'amende aux Etats-Unis sera réduite, a ajouté le journal zurichois.

La justice helvétique et Glencore ont refusé de commenter cette information auprès du Tages-Anzeiger.

Fin mai, Glencore avait annoncé avoir trouvé un accord avec les autorités aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil concernant des accusations de corruption et de manipulation des marchés. Le groupe avait alors précisé, dans un communiqué, que les enquêtes des autorités suisses et néerlandaises se poursuivaient à l'encontre de Glencore International. L'issue et le délai de ces procédures demeure "incertain".

Le géant minier basé à Baar avait détaillé que l'amende totale à régler aux autorités américaines, britanniques et brésiliennes se chiffrait à 2,4 milliards de dollars. Mais en tenant compte de diverses ristournes - notamment la résolution des litiges dans un délais de six mois au Royaume-Uni et de douze mois en Suisse, le montant effectif à payer sera de 1,06 milliard.

