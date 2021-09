Presse: Glencore renégocie la vente d'une mine de cuivre australienne

Zurich (awp) - Le géant minier et des matières premières Glencore est à nouveau en discussion pour l'éventuelle vente de sa mine de cuivre CSA dans l'état de Nouvelle Galles du Sud en Australie. Il s'agit de la troisième tentative de vendre cette mine ces six dernières années, a rapporté Reuters, citant un article du journal économique local "Australian Financial Review".

Les discussions avec un intéressé encore inconnu en sont à un stade initial et il n'y a aucune garantie qu'elles débouchent sur une transaction, a déclaré Glencore au journal australien. La mine CSA produit annuellement environ 50'000 tonnes de cuivre. En 2019, Aeris Resource avait tenté de la racheter pour 575 millions de dollars. La même année, Australia Metal avait aussi essayé de l'acquérir, en vain.

