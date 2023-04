Presse: un gros actionnaires de Teck contre le rachat par Glencore

Zurich (awp) - L'offre de plusieurs milliards de Glencore pour racheter l'entreprise minière canadienne Teck se heurte à la résistance d'un autre gros actionnaire. Le japonais Sumitomo Metal Mining a refusé une rencontre avec Glencore au cours de laquelle l'offre aurait été discutée, a rapporté jeudi le journal canadien Globe and Mail.

Avec la famille Keevil, Sumimoto détient des actions A à droits de vote de Teck et donc une majorité de contrôle. Sumimoto ne veut même pas discuter avec Glencore, a déclaré au journal canadien un proche de la famille Keevil. Sans l'approbation de cette famille et du japonais une reprise de Teck est impossible.

Lundi, Glencore avait annoncé offrir 23 milliards de dollars pour racheter Teck, ce qui représentait une prime de 22% par rapport au cours de clôture de la fin de la semaine précédente. La transaction prévoyait notamment une séparation des activités combinées dans le charbon dans une nouvelle entreprise. Teck avait immédiatement manifesté son refus.

Dans un communiqué, le conseil d'administration de Teck avait rejeté les plans de Glencore et affirmé qu'une vente de l'entreprise n'était actuellement pas envisagée.

Le conseil d'administration de Teck avait aussi expliqué son rejet par le fait que, le cas échéant, les actionnaires de l'entreprise canadienne se retrouveraient impliqués dans le négoce de charbon et de pétrole. Cela contrevient aux engagements de développement durable (ESG) du groupe et recèle d'importants risques juridiques. En février dernier, le canadien avait annoncé la séparation de ses affaires avec le charbon et les métaux de base. Son propre plan présente moins de risques, a souligné Teck.

Cité dans une prise de position, Norman Keevil avait fait savoir qu'il soutient pleinement les plans proposés par le conseil d'administration de Teck pour la création de deux sociétés indépendantes et son rejet de l'offre de Glencore.

jb/rp