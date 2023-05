Presse: une filiale agricole de Glencore négocie une fusion avec Bunge

Zurich (awp) - La coentreprise de commerce agricole Viterra, dont Glencore détient la moitié environ, serait en discussions avec son concurrent américain Bunge en vue d'une fusion. L'agence Bloomberg l'a rapporté jeudi soir, se basant sur un insider. Contacté par AWP, Glencore n'a pas voulu commenter.

Selon des données, la valeur de marché de Bunge est de plus de 13 milliards de dollars et Glencore aurait déjà approché ce géant américain auparavant, sans succès. Quant à savoir si les discussions actuelles aboutiront, cela reste ouvert, selon l'insider. Bunge est l'un des plus gros transformateurs de semences oléagineuses et est également actif dans d'autres domaines de l'industrie agricole.

