Teck Resources déclare avoir reçu plusieurs propositions pour son activité de charbon sidérurgique

La déclaration du mineur canadien intervient un peu plus d'un mois après le retrait d'un projet initial de séparation de ses activités cuivre et charbon qui n'avait pas réussi à décrocher un soutien suffisant de la part des actionnaires, promettant de revenir avec une scission "plus simple et plus directe".

Teck tente également de repousser une offre publique d'achat de 22 milliards de dollars du négociant et mineur suisse Glencore Plc, qu'elle a rejetée à deux reprises.

Mardi, la société a déclaré que son conseil d'administration évaluerait toutes les "propositions exploitables et porteuses de valeur" avant de prendre une décision, ajoutant toutefois qu'il n'y avait aucune garantie que ces conversations aboutissent à une transaction.

L'entrepreneur minier canadien Pierre Lassonde a constitué un consortium pour investir dans Teck. Dans un message texte envoyé à Reuters hier, Lassonde a déclaré qu'il avait signé un accord de confidentialité avec Teck. "De nombreux Canadiens se sont montrés extrêmement favorables au maintien d'Elk Valley entre les mains des Canadiens", a déclaré M. Lassonde à l'agence Reuters.

Le sidérurgiste japonais Nippon Steel Corporation a également déclaré qu'il s'était engagé auprès de Teck à investir dans le secteur du charbon.