Teck Resources, la cible de l'OPA de Glencore, rejette sa dernière offre

(Alliance News) - La dernière offre de Glencore PLC sur Teck Resources Ltd a été rejetée, la société cotée à New York préférant toujours mettre en œuvre son propre plan de séparation.

Teck a déclaré qu'un comité spécial indépendant de son conseil d'administration a déclaré que la dernière proposition de Glencore "n'est pas dans le meilleur intérêt de Teck ou de ses actionnaires".

"Glencore a fait deux propositions opportunistes et irréalistes qui transféreraient une valeur significative à Glencore au détriment des actionnaires de Teck", a déclaré Sheila Murray, présidente de Teck. "La séparation proposée par Teck crée un éventail beaucoup plus large d'opportunités pour maximiser la valeur pour les actionnaires de Teck. Le comité spécial et le conseil d'administration continuent de recommander aux actionnaires de voter en faveur de la séparation proposée entre Teck Metals et Elk Valley Resources, car il s'agit de la meilleure façon de réaliser pleinement la plus grande valeur.

Glencore a déclaré mardi qu'elle avait proposé une contrepartie en espèces aux actionnaires de Teck Resources Ltd pour tenter de conclure un accord tout en apaisant les inquiétudes des investisseurs concernant l'exposition au charbon.

Glencore a proposé 8,2 milliards d'USD et une participation de 24 % dans MetalsCo à la société minière Teck Resources, basée à Vancouver. MetalsCo serait une entreprise axée sur les métaux de transition. Elle se distinguerait de CoalCo, qui serait une unité charbonnière autonome.

L'offre modifiée "rachèterait effectivement aux actionnaires de Teck leur exposition au charbon", a déclaré Glencore.

La semaine dernière, le conseil d'administration de Teck a rejeté à l'unanimité une proposition d'acquisition "non sollicitée et opportuniste" de Glencore.

Glencore avait proposé 7,78 de ses propres actions pour chaque action à droit de vote subalterne de classe B de Teck, et 12,73 actions pour chaque action ordinaire de classe A de Teck. Cela représentait une prime de 20 % pour les deux à la date de l'offre.

La proposition du négociant en matières premières et de l'exploitant minier aurait consisté à acheter Teck, puis à se séparer pour créer deux entreprises, MetalsCo et CoalCo.

Teck avait déclaré que l'offre était inférieure à son propre projet de séparation, qui, selon elle, plaçait les deux sociétés, Teck Metals et Elk Valley Resources, en meilleure position pour réussir.

La société Nippon Steel Corp, cotée à Tokyo, a déclaré jeudi qu'elle avait conclu un accord avec Teck en vue d'acquérir une participation de 10 % dans Elk Valley.

Nippon Steel a déclaré : "Nippon Steel voit un fort potentiel de création de valeur à travers la création d'EVR, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles Nippon Steel a négocié le droit d'acquérir des actions ordinaires supplémentaires d'EVR jusqu'à un maximum de 17,5 % après la conclusion de l'accord. Nippon Steel pense qu'EVR sera une entreprise leader dans le domaine du charbon sidérurgique au Canada, produisant du charbon sidérurgique de haute qualité sur le long terme, ce qui est essentiel pour que Nippon Steel atteigne sa neutralité carbone à l'avenir. Un autre facteur important dans notre décision d'investir dans EVR est le fait que les mines de charbon d'EVR produisent du charbon sidérurgique de haute qualité, et non du charbon thermique. Nippon Steel craint clairement et fortement que la combinaison avec des actifs de charbon thermique en dehors du Canada ne détériore la valeur des actifs de charbon sidérurgique de classe mondiale d'EVR".

Les actions de Glencore ont progressé de 1,2 % à 489,55 pence chacune à Londres jeudi matin. À Johannesburg, elle s'est échangée en hausse de 0,7 % à 111,32 ZAR.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

