(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Tullow Oil PLC, en hausse de 8,9% à 33 pence, fourchette de 12 mois 21,82p-49,26p. L'explorateur et producteur de pétrole et de gaz conclut un accord de facilité de crédit de 400 millions de dollars sur cinq ans avec Glencore Energy UK Ltd, qui fait partie de Glencore PLC. Cette facilité peut être utilisée et la société utilisera le produit pour gérer le passif de ses obligations de premier rang arrivant à échéance en mars 2025. Glencore Energy conclut également des contrats de commercialisation et d'achat de pétrole avec Glencore Energy pour ses droits sur le pétrole brut des champs Jubilee et TEN au Ghana et les droits sur le pétrole léger Rabi au Gabon. "L'annonce d'aujourd'hui démontre notre capacité à accéder à des capitaux à long terme à partir de diverses sources et cette facilité constitue une étape importante dans notre stratégie de refinancement, suite à l'offre publique d'achat réussie et génératrice de capitaux en juin ", déclare Rahul Dhir, PDG de Tullow.

Harworth Group PLC, en hausse de 2,5% à 102,5 pence, fourchette de 12 mois 95,4 pence-128,5 pence. Le régénérateur de terrains a obtenu l'approbation du conseil municipal de Leeds pour développer 800.000 pieds carrés d'espace industriel et logistique sur son site de Skelton Grange. Ce site abritait auparavant la centrale électrique de Skelton Grange et Harworth l'a acquis en 2014. Les plans approuvés prévoient le développement de l'espace en cinq unités, chacune d'une taille comprise entre 126 000 et 202 000 pieds carrés. "Skelton Grange démontre les compétences uniques de Harworth en matière d'identification et d'acquisition de friches industrielles complexes, de conception d'un plan directeur qui réalise leur potentiel et qui progresse ensuite à travers le système de planification pour libérer de la valeur", déclare le directeur général Lynda Shillaw.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Asos PLC, en baisse de 1,0% à 385,3 pence, fourchette de 12 mois 320,33 pence-1 015 pence. Les actions du détaillant de mode et de cosmétiques en ligne chutent alors que Barclays réduit son objectif de prix à 350p de 445p. La banque maintient cependant sa note 'equal weight'.

