Un ex-négociant de Glencore a versé des pots-de-vin au Nigeria

Genève (awp) - Un ancien négociant du géant des matières premières Glencore a plaidé coupable devant un tribunal de New York. Selon les procureurs, il était impliqué dans un complot visant à corrompre des responsables de la compagnie pétrolière nationale du Nigeria.

Dans une prise de position diffusée lundi soir, le groupe zougois a indiqué avoir pris connaissance de l'accord passé entre son ancien collaborateur et le ministère américain de la Justice (DOJ), assurant que les faits décrits étaient "inacceptables" et n'avaient pas leur place chez Glencore.

Le colosse de Suisse centrale assure coopérer pleinement avec le DOJ et les autres autorités américaines dans leurs enquêtes, et indique avoir pris une série de mesures pour ce genre de cas, réaffirmant son engagement à "agir de manière éthique et responsable dans tous les aspects de ses activités".

A en croire des informations recueillies par les agences de presse Bloomberg et Reuters, l'ex-employé de Glencore a été au service de la multinationale zougoise au Royaume-Uni jusqu'en 2019. Il a pu éviter une peine de prison moyennant le paiement d'une caution de 500'000 dollars.

Selon l'accusation, les pots-de-vin étaient versés à plusieurs fonctionnaires, au Nigeria et ailleurs, en échange de quoi la Nigerian National Petroleum Corp attribuait des contrats pétroliers et fournissait des types de pétrole plus lucratifs à des conditions plus favorables.

