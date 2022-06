Une filiale de Glencore admet des faits de corruption en Afrique

Zurich (awp) - Comme attendu, Glencore a reconnu devant un tribunal britannique des faits de corruption dans cinq pays africains. Les avocats de Glencore Energy UK comparaissaient mardi devant un juge pour admettre plusieurs actes de corruption, a indiqué le même jour le Serious Fraud Office (SFO), agence du gouvernement britannique en charge des cas graves ou complexes de fraude et de corruption.

L'entreprise a admis avoir payé des dessous de table pour s'assurer l'accès à des champs pétroliers et réaliser des bénéfices illégaux. L'enquête du SFO a notamment révélé que Glencore avait payé plus de 28 millions de dollars s'assurer un accès privilégié aux champs pétroliers, des cargaisons plus importantes, des types de pétrole plus recherchés et des dates de livraison préférentielles.

Il y a un peu plus d'un mois, le SFO avait porté plainte contre le groupe minier dans sept affaires. La société Glencore avait déjà annoncé en mai qu'elle plaiderait coupable de tous les chefs d'accusation.

Le jugement contre Glencore sera prononcé les 2 et 3 novembre 2022, selon le SFO.

ra/tp/rq/rp