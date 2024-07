Glenmark Life Sciences Limited est un développeur et fabricant indien d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) non commercialisés dans des domaines thérapeutiques chroniques. La société fournit des services de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) à une série de multinationales et de sociétés pharmaceutiques spécialisées. Ses principaux domaines thérapeutiques sont les maladies cardiovasculaires, les troubles du système nerveux central, le diabète, l'oncologie, la gestion de la douleur (antimigraine, analgésique) et les anti-infectieux (antibiotiques). Elle développe également des IPA dans des domaines thérapeutiques tels que les antifongiques, les anti-histaminiques, les anti-acnéiques, les anti-émétiques, les ophtalmologiques, les urinaires et les anti-spasmodiques. Elle possède un portefeuille diversifié d'environ 151 molécules et fournit ses produits à des clients en Inde, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Japon et dans le reste du monde. Ses quatre sites de production sont situés à Ankleshwar, Dahej, Mohol et Kurkumbh, avec une capacité installée totale d'environ 1198 KL.