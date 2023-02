Le bénéfice de Glenmark Pharma au troisième trimestre est supérieur à celui de l'année précédente grâce à de fortes ventes en Inde.

Le bénéfice net consolidé de la société, qui fabrique des médicaments génériques, spécialisés et en vente libre, a atteint 2,73 milliards de roupies indiennes (33,10 millions de dollars) pour les trois mois terminés le 31 décembre, soit une hausse de 22,8 % par rapport à l'année précédente.

Les analystes avaient prévu un bénéfice de 2,47 milliards de roupies, selon les données Refinitiv IBES.

Les ventes nettes consolidées de Glenmark, qui est présent dans d'autres domaines thérapeutiques tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les contraceptifs oraux, ont augmenté de près de 8 % pour atteindre 33,92 milliards de roupies.

Le chiffre d'affaires de son activité en Inde, qui représente 31% du chiffre d'affaires total, a augmenté de 6,7% pour atteindre 10,75 milliards de roupies. Son activité en Amérique du Nord, avec une part de 24% du revenu global, a affiché une hausse de 10,6%.

Les actions de la société basée à Mumbai ont clôturé en hausse de 1,5 % à 400,40 roupies avant la publication des résultats vendredi. Glenmark Pharma a baissé de près de 20 % l'année dernière, sous-performant l'indice Nifty Pharma qui a chuté de plus de 11 %.

Le mois dernier, Glenmark Life Sciences Ltd, l'unité de la société qui fabrique des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), a annoncé une hausse de 1% de son bénéfice trimestriel, la croissance de son segment clé des API génériques ayant compensé les coûts élevés des matières premières.

Les rivaux de Glenmark, Dr Reddy's Laboratories Ltd et Zydus Lifesciences Ltd, ont également dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, tandis que Cipla Ltd a manqué les attentes.

(1 $ = 82,4680 roupies indiennes)