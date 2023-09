Global Arena Holding, Inc. est une société holding qui exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, notamment Global Election Services (GES), Tidewater Energy Group Inc. et GAHI Acquisition Corp. GES fournit des services d'élections en ligne et par correspondance sur papier à des organisations telles que les organisations artisanales et commerciales, les syndicats, les partis politiques, les coopératives et les organisations de logement, les associations et les sociétés professionnelles, les universités et les organisations politiques. GES a développé un logiciel électoral pour un système d'enregistrement de stockage et de récupération de données afin de déterminer l'éligibilité des électeurs et d'éviter les votes en double grâce à la capture de signature numérique en personne, ainsi qu'un logiciel électoral pour la numérisation/tabulation utilisant un logiciel avancé de reconnaissance optique de caractères (ROC) et d'imagerie par code-barres, avec désaxation, déspécification et correction d'image. GES travaille avec de nombreux fournisseurs et a investi dans des entreprises qui développent la technologie Blockchain pour le stockage des données.

Secteur Logiciels